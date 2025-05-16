10大移動瀏覽器誰收集最多用戶數據？答案不意外是最多人使用的它

在移動瀏覽器中，哪一款會收集最多的用戶數據，答案或許並不令人意外：用戶數量最多的Chrome瀏覽器位居榜首。



Surfshark對AppMagic排行榜前十名的瀏覽器進行了分析，其中包括因預裝在iPhone上而被納入的Safari瀏覽器。

誰收集最多個人隱私資料？（Surfshark）

誰收集最多個人隱私資料？

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分析結果顯示，Chrome瀏覽器會收集多達20種不同類型的用戶數據，包括聯繫訊息、財務數據、位置、瀏覽記錄、搜索記錄、用戶生成內容、識別碼、使用數據和診斷訊息等。

值得注意的是，Chrome是唯一會收集財務數據的瀏覽器，這可能是因為用戶主動選擇存儲支付訊息以便於使用。

Surfshark指出，Chrome收集的大量數據還來源於Google的其他服務，例如搜索和地圖服務。

數據收集方面排名第二的是Bing應用，它會收集12種數據類型；其次是Pi Browser（9種），以及Safari和Firefox（各8種）。

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Surfshark的分析基於Apple App Store上的隱私聲明，突顯了使用移動瀏覽器時被收集的訊息量，以及一個看似無害的登錄動作可能對隱私造成的影響。

Surfshark指出，用戶最多的瀏覽器往往是收集數據最多的，而像Brave這類使用率較低的瀏覽器，數據收集則相對較少。

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