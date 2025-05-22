蘋果CarPlay Ultra亮相　全屏導航多屏互動　定義未來汽車新常態

早在2022年的全球開發者大會上，蘋果就帶來了新一代的CarPlay，當時承諾一年內交付，然而直到近日才正式落地了，此時已經過去了差不多3年時間。



蘋果官宣，阿斯頓·馬丁（Aston Martin）成為全球首個引入CarPlay Ultra車載系統的汽車品牌，同時官方還公布了演示內容。

據悉，蘋果CarPlay Ultra在CarPlay功能的基礎上進一步升級，將即時訊息同時呈現在訊息娛樂觸摸屏和駕駛儀表盤上，並享受可定製的個性化智能交互平台。

從官方放出的畫面看，CarPlay Ultra已經拓展至駕駛儀表盤，並提供多種精心設計的速度表和轉速錶錶盤選項，同時支持地圖導航和流媒體播放的全屏顯示，使得駕駛者可以自由定製多屏幕設置，並根據需要調整界面佈局。

Aston Martin官網展示了CarPlay Ultra的應用：

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此外，駕駛者可以通過屏幕觸控、物理按鍵或Siri語音，直接在CarPlay Ultra中管理收音機和空調系統等車輛功能。

客戶還可將由iPhone支持運行的應用程序添加至車載系統，這些應用程序完美適配阿斯頓·馬丁10.25英寸訊息娛樂系統屏幕和駕駛儀表盤。

目前，CarPlay Ultra將率先於美國和加拿大市場推出，並計劃於未來12個月內擴展至全球所有市場，阿斯頓·馬丁旗下DBX、Vantage、DB12和Vanquish的所有新車訂單都將標配（中國市場上線和升級時間另行通知）。

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其實在2022年發布的時候，蘋果就稱新一代CarPlay已經支持路虎、奔馳、保時捷、日產、福特、林肯、奧迪、捷豹、謳歌、沃爾沃、本田、雷諾、英菲尼迪、Polestar極星在內的15個汽車品牌。

然而這麼多年過去，為何這些車企並沒有積極適配，有些甚至還棄用轉為自主研發？究其原因，就在於新一代CarPlay「太霸道」。

它不再是簡單的用中控顯示導航音樂，而是要接管車儀表盤，處理車輛即時數據、滿足安全法規、適配不同廠商的硬件架構，不僅適配麻煩，更關鍵的沒有車企願意放棄數據控制權，換句易懂的話就是「交出靈魂」。

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