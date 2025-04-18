川崎重工概念4足機器人車輛　未來移動像騎馬一樣：挑戰極限地形

論機器腦洞，日本認第二，沒人敢說第一。



「我的心上人是一個蓋世英雄，我知道，有一天他會身披金甲聖衣，腳踏七彩祥雲，在一個萬眾矚目的場合來娶我。」

當《大話西遊》的七彩祥雲還在影迷心中翻騰時，日本工業巨頭川崎重工已經給 2050 年的「蓋世英雄」配發了新坐騎。

和這些機器狗，完全不一樣！

這頭在 2025 大阪世博會炸場的 Corleo 四足機器人，活生生把《地平線：零之曙光》的機甲與《幽靈公主》山獸神揉成賽博坐騎，最終將取代傳統的越野摩托車。

作為日本四大摩托巨頭之一、重型機車愛好者的心尖尖，川崎重工這次把百年工業實力注入了 2050 年的未來交通。概念車型不僅融合了川崎重工摩托車、工業級機器人兩部門技術，還將大膽採用人工智能和清潔能源。

Corleo 大小與大型摩托車相當，在外觀設計上處處流露出川崎引以為傲的激進工業設計風——

流線型的金屬與碳纖維複合材料車身，以及前端酷似摩托車頭罩並集成照明燈的設計，都充滿了未來感和力量感。

Corleo 大小與大型摩托車相當（x@nexta_tv）

擋風屏後面是一個小小的全綵儀表板，可顯示關鍵騎行訊息。

Corleo 大小與大型摩托車相當（x@nexta_tv）

在一段廣為流傳的宣傳視頻中，用戶騎着它就像在騎馬，但它的動作更像是狼或獵豹，可以奔跑、攀爬甚至跳躍，非常敏捷。

Corleo 應該是為惡劣越野條件而設計，能夠載着人類穿越任何地形。視頻中，它在田園雪景中奔馳，穿越岩石峭壁，跳過裂縫，趟過溪流，甚至像羚羊一樣在樹林中穿梭。

延伸閲讀：開啟手機地震預警功能 1文看清iOS/Android/華為設定：10秒完成（點擊連結看全文）

+ 2

川崎重工發佈可以站立和擺姿勢的Corleo概念原型

+ 9

不過，這些並非真實鏡頭，因為機器人沒有開發到可以騎乘的程度，川崎重工拿出來的是一個可以站立和擺姿勢的概念原型。據官網介紹，瘋狂越野能力要歸功於其獨特四肢設計。首先，為了確保各種地面上的抓地力，Corleo 「足部」採用了橡膠「蹄子」設計。

要知道，偶蹄目的山羊遊走懸崖峭壁如履平地，靠的就是兩隻可以隨意分開的蹄指，底部肉墊順便防個滑。

Corleo的「蹄子」可以適應各種地形，包括草原、岩石地區和碎石場，橡膠防滑並且能夠吸收表面不平整。

Corleo的「蹄子」可以適應各種地形（x@nexta_tv）

其次，川崎重工還把摩托車後懸架系統（通常用於連接車架與後輪以減震）首次移植到機器人平台上。

這種突破性設計賦予機器人卓越的地形適應能力，使其能以超強穩定性穿越山地等傳統交通工具難以企及的複雜地形。

突破性設計賦予機器人卓越的地形適應能力，使其能以超強穩定性穿越山地等傳統交通工具難以企及的複雜地形。（x@nexta_tv）

內向的膝蓋設計，與馬、鹿等擅長奔跑的蹄行動物關節很相似，可以提高動態平衡、負載能力，靈活適應複雜地面，還節能。

Corleo 的操控方式更是顛覆傳統。摒棄了傳統的方向盤和油門，騎手通過踏板和車把檢測重心變化，控制機器，與現實騎行體驗非常相似。

為了增強運動的平衡性和導航能力，Corleo 還將集成 AI 。它會像真馬一樣，對騎手的肢體動作做出反應，即時調整重心變化，減少騎手在騎行中途被摔下來的可能性。

機器人還配備了一個儀表板，可顯示氫氣水平、到達山頂的路線、重心位置和其他訊息。到了晚上，它還會用一系列小箭頭突出顯示前進的道路，這樣騎手就知道它打算做什麼。

像所有優秀的日本概念車一樣，Corleo 搭載了一台150cc 的氫燃料發動機。發動機從後部的儲氫罐中吸收氫氣，為每個腿部的驅動系統提供電力。

氫燃料電池的工作原理是將氫的化學能轉化為電能，氫氣被分解成質子 (H+) 和電子，電子產生電能，為發動機提供動力。

這一過程完全零排放，只產生水作為副產品，遠比馬的糞尿要環保得多。而且，氫燃料電池可以通過用氫氣加氣輕鬆充電。

去年，川崎已經展示過同樣採用氫動力的 Ninja H2 HySE 摩托車。

Corleo 目前還只是概念車型（x@nexta_tv）

Corleo 目前還只是概念車型，缺乏速度、續航里程或電池壽命等詳細技術規格。川崎預計該車型將於 2050 年上市，但尚未提供明確的開發時間表或商業可用性細節。

就個人而言，我不敢打賭到 2050 年這家公司一定還在。

如果存在，當姑娘們要求的「七彩祥雲」變成機械巨獸時，不知道至尊寶們的求婚現場會不會變成機甲格鬥大賽？

延伸閲讀：蘋果兩款摺疊屏設備來了？7.8吋與18.8吋神秘設備明年量產引關注（點擊連結看全文）

+ 9

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】