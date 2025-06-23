洗衣機使用誤區大揭秘　不清潔易成細菌溫床　90%家庭操作不當

在現代家庭生活中，洗衣機早已成為不可或缺的家電之一，它不僅極大地節省了我們的時間和精力，還讓衣物清潔變得更加輕鬆便捷。然而，看似簡單的洗衣過程，背後卻隱藏著諸多容易被忽視的使用誤區，據統計，超 90% 的家庭在使用洗衣機時存在不同程度的不當操作，這些錯誤不僅影響洗衣效果，還可能縮短洗衣機使用壽命，甚至帶來安全隱患。



洗衣機使用誤區大揭秘（中關村在線提供）

+ 46

誤區一：過度裝填衣物，讓洗衣機 「不堪重負」

很多人認為，洗衣機的容量越大，一次能洗的衣物就越多，為了節省時間和水電，常常將洗衣機塞得滿滿當當，這種 「物盡其用」 的想法看似合理，實則是洗衣機使用的一大誤區，當洗衣機內的衣物超過額定容量時，會引發一系列問題。

從洗衣原理來看，洗衣機通過滾筒或波輪的轉動，帶動水流與衣物相互摩擦，從而達到去污的目的，如果衣物裝填過多，彼此之間相互擠壓，無法充分與水流接觸，洗滌劑也難以均勻分佈，導致洗滌不徹底。此外，過度裝填還會使洗衣機在運轉過程中失去平衡，產生劇烈震動和噪音，這種異常震動不僅會干擾正常生活，還會加速洗衣機內部零件的磨損，縮短機器的使用壽命，長期超負荷運轉，甚至可能導致洗衣機電機過熱，引發電路故障，存在嚴重的安全隱患。

過度裝填衣物，讓洗衣機 「不堪重負」（中關村在線提供）

一般來說，洗衣機的額定容量是經過科學測試確定的，建議按照洗衣機說明書上的標註來裝載衣物，通常情況下，洗滌衣物的重量應控制在額定容量的 80% 左右。例如，一台額定容量為 8 公斤的洗衣機，一次洗滌的衣物重量最好不超過 6.4 公斤。

誤區二：洗滌劑使用不當，清潔效果大打折扣

洗滌劑是洗衣機清潔衣物的 「得力助手」，但如果使用不當，不僅無法達到理想的清潔效果，還可能對衣物和洗衣機造成損害。在日常生活中，常見的洗滌劑使用誤區主要包括用量過多、選錯洗滌劑類型以及混合使用多種洗滌劑。

洗滌劑使用不當，清潔效果大打折扣（中關村在線提供）

許多人認為，洗滌劑用得越多，衣服就洗得越乾淨，這種想法其實是錯誤的，洗滌劑的清潔能力並非與用量成正比，過量使用洗滌劑不僅會造成浪費，還會在衣物上殘留大量泡沫，這些殘留的洗滌劑不僅難以漂洗乾淨，還可能刺激皮膚，引發過敏等不適症狀，尤其是對於嬰幼兒衣物和貼身衣物，殘留的洗滌劑危害更大。此外，過量的洗滌劑還會在洗衣機內形成大量泡沫，增加洗衣機的運行負擔，同時容易滋生細菌，影響洗衣機的衛生狀況。

除了用量問題，選錯洗滌劑類型也是常見的誤區，不同類型的洗滌劑適用於不同材質和污漬的衣物。例如，洗衣粉去污力較強，適合清洗厚重、油污較多的衣物，但由於其顆粒狀的形態，溶解速度較慢，容易殘留在衣物上，不適合清洗精細面料。洗衣液則質地溫和，溶解迅速，適合清洗各類衣物，尤其是羊毛、絲綢等敏感材質，此外，還有專門針對嬰幼兒衣物設計的洗滌劑，其成分更加溫和無刺激，能夠有效保護寶寶嬌嫩的肌膚。如果選錯洗滌劑，不僅無法達到良好的清潔效果，還可能損傷衣物材質，縮短衣物使用壽命。

選錯洗滌劑類型也是常見的誤區（中關村在線提供）

另外，一些人喜歡將多種洗滌劑混合使用，認為這樣可以增強清潔效果，然而，不同洗滌劑的成分和酸鹼度各不相同，混合使用可能會發生化學反應，降低洗滌效果，甚至產生有害物質。例如，含氯的漂白劑與酸性洗滌劑混合，會產生有毒的氯氣，對人體健康造成嚴重危害。因此，在選擇洗滌劑時，應根據衣物的材質、污漬類型和洗衣機的類型進行合理搭配，避免混合使用不同類型的洗滌劑。

誤區三：忽視洗衣機清潔與維護，暗藏健康隱患

洗衣機的主要功能是清潔衣物，但如果長期使用卻不進行清潔和維護，它自身就會成為藏污納垢的 「細菌溫床」。許多人認為，洗衣機在每次使用後都會自動排水，不需要專門清潔，這種想法是完全錯誤的，實際上，洗衣機在洗滌過程中，衣物上的污垢、皮屑、毛髮等雜質會殘留在洗衣機內筒與外筒之間的夾層、排水管道以及密封圈等部位，隨著時間的推移，這些污垢會滋生大量細菌、黴菌和蟎蟲，不僅會產生難聞的異味，還會在下次洗滌時污染衣物，導致衣物越洗越髒。

忽視洗衣機清潔與維護，暗藏健康隱患（中關村在線提供）

研究表明，使用超過半年未清潔的洗衣機，其內部細菌含量可能高達普通馬桶的數十倍。這些細菌和黴菌會附著在衣物上，接觸人體皮膚後，容易引發皮膚瘙癢、過敏等問題，對於抵抗力較弱的老人、兒童和孕婦來說，危害更大，此外，洗衣機內部的污垢還會影響其正常運轉，增加能耗，縮短使用壽命。

那麼，如何對洗衣機進行正確的清潔和維護呢？首先，應定期使用專業的洗衣機清潔劑進行深度清潔，一般來說，滾筒洗衣機每 1 - 2 個月清潔一次，波輪洗衣機每 1 - 1.5 個月清潔一次為宜。除了定期使用清潔劑清潔外，在日常使用中也應注意保持洗衣機的乾燥和通風，同時，定期清理洗衣機的過濾網和排水管道，及時清除堵塞的毛髮和雜質，確保排水暢通。

定期清理洗衣機的過濾網和排水管道，及時清除堵塞的毛髮和雜質，確保排水暢通。（中關村在線提供）

洗衣機作為現代家庭生活的重要幫手，正確使用和維護至關重要，避免過度裝填衣物、合理使用洗滌劑、重視洗衣機的清潔與維護，這三大誤區的糾正將有效提升洗衣效果，延長洗衣機使用壽命，保障家人的健康。希望各位小夥伴都能避免洗衣機的誤區，讓這一家電更好地為我們的生活服務，帶來更加便捷、健康的洗衣體驗。

延伸閱讀：洗了隔塵網冷氣還是不夠涼？師傅教你這樣做 省電又恢復冷氣強度（點擊連結看全文）

+ 30

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】