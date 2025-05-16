冷氣機竟比馬桶還要髒60倍？暗藏細菌威脅健康：不潔恐誘發哮喘

在炎炎夏日，空調送來清涼慰藉，很多人都說空調（冷氣）給了他第二次生命，雖然有些誇張，但空調已然成為現代生活中不可或缺的家電。然而，當我們盡情享受空調營造的舒適環境時，卻鮮少有人意識到，這個 「親密夥伴」 可能正暗藏危機，看似乾淨的空調，實則早已成為藏污納垢的 「細菌培養皿」。



吹出來的冷氣，隨時充滿細菌。（中關村在線提供）

觸目驚心的數據：空調污染遠超想象

對北上深（北京、上海、深圳）等一線城市的家用空調測試結果，猶如一記警鐘，讓人們不得不正視空調污染的嚴重性。88% 的空調散熱片細菌超標、84% 的空調散熱片黴菌超標，超標倍數超過 40 倍，部分嚴重的甚至超 100 倍。一台 3 年未清洗的空調，蒸發器每平方厘米上的黴菌數量超過 2000 個，孢子更是難以計數，其髒污程度遠超我們的日常認知。

早在 2014 年，復旦大學的入戶調研就已證實，空調換熱器每平方厘米的細菌含量為 288 - 1200cfu，而馬桶內每平方厘米的細菌含量僅為 19 - 40cfu，空調換熱器的細菌含量最高可達馬桶的 60 餘倍。這些冰冷的數據背後，是空調內部長期積累的灰塵、細菌和黴菌，它們在陰暗潮濕的環境中肆意滋生，逐漸成為危害健康的潛在威脅。

空調污染遠超想象（中關村在線提供）

或許有人會質疑，空調髒污真的會對人體健康產生影響嗎？答案是肯定的，當空調開啟時，這些附着在散熱片和蒸發器上的細菌、黴菌、灰塵等污染物會隨着出風口的氣流被吹入室內空氣，成為室內空氣污染的重要來源，長期處於這樣的環境中，人體的呼吸道首當其衝，輕則引發咳嗽、打噴嚏、喉嚨不適等症狀，重則可能誘發哮喘、支氣管炎等呼吸道疾病，對於抵抗力較弱的老人、兒童和孕婦來說，危害更為嚴重。此外，空調污染還可能導致皮膚過敏，出現瘙癢、紅斑等症狀，一些研究甚至表明，長期暴露在受污染的空調環境中，還可能增加感染肺炎等嚴重疾病的風險。

空調污染源頭：被忽視的換熱器

很多人都知道空調隔塵網是灰塵和細菌的温牀，需要定期清理，但對於空調的換熱器要清理的事實卻知之甚少，實際上，換熱器才是空調清潔的難點，也是空調髒過馬桶的真正原因。

被忽視的換熱器（中關村在線提供）

有實驗清晰地展示了換熱器長期不清洗的危害，3年未深度清洗的空調，72小時就能將米飯吹發黴，10小時將白毛巾吹黑，這一切的源頭均來自於換熱器長期不清洗造成的污垢堆積、細菌滋生。當空調運行時，空氣中的灰塵、花粉、毛髮等雜質會被吸附到換熱器表面，隨着時間的推移，這些雜質會逐漸積累，形成厚厚的污垢層。同時，換熱器內部温暖潮濕的環境為細菌和黴菌的生長提供了絕佳的條件，它們在污垢層中大量繁殖，不斷釋放出有害物質。

長期不清洗造成的污垢堆積、細菌滋生。（中關村在線提供）

很多消費者反映，空調開機後會聞到一股類似發黴的味道，這其實就是換熱器上滋生的細菌和黴菌所產生的異味，以往消費者只能將空調錶面的過濾網清洗乾淨，但隱藏於空調內部的換熱器卻難以得到有效清潔，由於換熱器的結構複雜，普通消費者很難自行拆卸和清洗，即使請專業人員清洗，也需要花費一定的時間和費用，因此很多人往往會忽視對換熱器的清潔。

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如何應對空調污染：定期清洗與自清潔產品

面對空調污染這一嚴峻問題，我們需要採取有效的應對策略。其中，定期清洗空調是最為直接和有效的方法，一般來說，建議每年在空調使用前和使用後各進行一次全面清洗。清洗空調時，不僅要清洗表面的過濾網，還要對換熱器等內部部件進行深度清潔。

定期清洗與自清潔產品（中關村在線提供）

對於普通消費者來說，可以自行清洗空調過濾網，操作相對簡單，只需將過濾網取下，用清水沖洗乾淨，晾乾後再安裝回去即可。但對於換熱器的清洗，則需要專業的工具和技術，建議請專業的空調清洗人員進行操作，專業的清洗人員會使用專門的清洗劑和設備，對換熱器進行全面、徹底的清洗，去除污垢和細菌，恢復空調的正常性能。

如果覺得定期清洗空調比較麻煩，也可以考慮購買帶有自清潔功能的空調產品，目前，市場上已經有很多品牌推出了具有自清潔功能的空調，這些空調通過內置的自清潔系統，可以在空調運行過程中自動對換熱器進行清潔。例如，一些空調採用了冷凝水自清潔技術，通過降低換熱器温度，使空氣中的水蒸氣在換熱器表面凝結成水珠，水珠在流動過程中將換熱器表面的灰塵和污垢帶走，從而達到清潔的目的。

市面上已有自帶清潔功能的空調產品（中關村在線提供）

帶有自清潔功能的空調雖然價格相對較高，但從長遠來看，它可以節省清洗費用，同時也能更好地保障室內空氣質量和家庭健康。此外，消費者在選擇空調時，還應該關注空調的能效等級和環保性能，選擇節能、環保的產品，既能為家庭節省開支，又能為保護環境做出貢獻。

寫在最後：

家用空調的污染問題已不容忽視，它不僅關係到我們的生活環境質量，更直接影響着我們的身體健康。無論是定期清潔，還是選擇帶有自清潔功能的產品，都是我們為守護健康做出的必要行動，希望用戶讓空調真正成為為我們帶來舒適與健康的 「貼心夥伴」，而不是危害健康的 「隱形殺手」。

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