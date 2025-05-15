螢幕保護貼該貼還是不貼？日媒拆解螢幕保護貼利弊：保護殼更重要

過去曾經有手機螢幕破裂經驗的人，將螢幕保護貼被視為「必備物品」。但隨著手機在耐摔性和耐刮傷性上大幅提升，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max 全部採用全新升級的「超瓷晶盾」（Ceramic Shield）、Android陣營使用康寧公司的「大猩猩玻璃」（Gorilla Glass）等強化玻璃，手機螢幕的耐摔、耐刮性能大幅提升，讓保護貼的角色從防止螢幕破裂，轉變為預防細小刮傷的輔助配件。到底新手機該貼螢幕保護貼嗎？日媒分析解答其中優缺點。



根據日本《スマホライフPLUS》報導，日本手機市場調查顯示，手機螢幕保護技術不僅止於強化玻璃的性能提升，更進一步推出直接塗抹於螢幕表面的保護塗層，讓消費者在螢幕保護選擇上有了更多元的方案，也讓保護貼是否仍屬必需品的討論持續發酵。

新手機還需貼螢幕保護貼嗎？

螢幕保護貼該貼還是不貼？（AI生成圖）

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貼螢幕保護貼優點－防日常刮傷

貼上螢幕保護貼的最大優點是能夠保護螢幕免受日常細小刮傷和污垢的損害。在包包中放置手機時，若沒有保護貼，可能會因為與其他物品碰撞而留下小刮傷，但若貼上保護貼，則能夠防止螢幕受到刮傷。此外，貼上保護貼還能防止手機螢幕在摔落時破裂，並且透過貼上藍光過濾或防窺的保護貼，進一步增強螢幕的保護。

貼螢幕保護貼缺點－可能增加耗電量

螢幕保護貼雖然能有效預防日常刮傷與污損，但也存在施工不易、邊緣容易脫落等缺點。此外，部分保護貼可能降低觸控靈敏度，甚至因透明度不足而影響螢幕顯示效果，導致使用者需提高螢幕亮度，進而增加耗電量。在選購時，消費者需依據個人使用習慣與需求，審慎評估是否使用保護貼。

手機保護貼該選玻璃膜還是塑膠膜？

手機保護貼若選玻璃膜，一旦破裂就必須更換。（unsplash@greg-rosenke）

目前市面上的螢幕保護貼主要分為玻璃貼膜與塑膠貼膜（PET）材質兩大類。玻璃貼具有高硬度和透明度，特點是對衝擊和刮傷具有良好的抵抗力，但一旦破裂則必須更換，存在危險。塑膠PET材質較為輕薄便宜，卻容易刮傷且抗衝擊性較差。近期崛起的液體塗層雖然施工便利，不會產生氣泡，但部分產品可能降低螢幕的物理防護效果。

切記：保護貼僅能保護手機「螢幕」

無論螢幕保護貼多麼強化，日常生活中由於砂塵或鑰匙等造成的細小刮傷是無法避免的。如果重視手機的保護，可以從一開始就選擇耐衝擊性優秀的機型，並購買能夠保護整部手機的「保護殼」，保護貼的優先度相對較低。

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