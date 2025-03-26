歐盟調查iPhone瀏覽器與App Store受爭議問題　Apple隨時面臨重罰

據相關消息顯示，去年3月，歐盟委員會依據數字市場法案對iPhone瀏覽器展開了調查。預計在下周初，這一調查將告一段落，並公布最終結果。



為滿足數字市場法案的要求，蘋果針對iPhone瀏覽器進行了專門調整。在最新發佈的iOS 17.4版本中，蘋果修改了相關設置，使歐盟地區的用戶，在首次啟動Safari瀏覽器時能夠看到一個選項，允許用戶從瀏覽器列表中選擇新的預設瀏覽器。

Safari一直以來都是iPhone預設瀏覽器（apple）

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儘管蘋果作出了上述調整，但該公司可能仍會因其他原因受到歐盟的處罰。據悉，歐盟計劃對蘋果開出罰單的主要原因，是其應用商店政策限制了開發者引導用戶使用第三方支付系統。

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據了解，數字市場法案實施後，蘋果在歐盟市場已作出多項調整，包括允許用戶通過側載方式安裝應用程序、允許用戶刪除設備上的預裝應用程序，以及讓用戶自由設定預設瀏覽器等。

作為被指定為數字市場法案「看門人」的企業之一，蘋果需要以多種方式進一步開放其移動生態系統。歐盟希望通過這些措施促進市場競爭和多元化發展，並將更多的選擇權交還給消費者。

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