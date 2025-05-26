Google I/O發布Android XR智慧眼鏡　與潮牌Gentle Monster聯手

Google I/O發表Android XR智慧眼鏡，具AI助理、即時辨識、短期記憶等功能，與Gentle Monster、Warby Parker合作。



睽違11年，Google這次真的要重返智慧眼鏡戰場了！

Google於5月21日晚間舉行開發者大會I/O，會中震撼秀出新產品概念機「Android XR」智慧眼鏡，黑框眼鏡造型，配有顯示螢幕、拍照、傳訊息等功能外，更令人矚目的是搭載了Google AI助理，能快速理解指令、辨識畫面中的資訊，甚至具有短期記憶。

Google也在會中宣布，將和兩家潮牌眼鏡Gentle Monster、Warby Parker合作開發Android XR眼鏡。

Android XR智慧眼鏡在2025年Google I/O首度登場。（google）

經歷過Google Glass的挫敗，Google始終沒有放棄智慧眼鏡的市場，近年動作頻頻，首發和三星合作推出「Project Moohan」頭戴裝置，今年初也宣告以2.5億美元買下HTC部分XR團隊人力，如今實際把概念機端上舞台現場展示功能，宣告重返智慧眼鏡戰場的野心。

Android XR 眼鏡是什麼？有哪些功能

Google在現場展示了「Android XR」眼鏡概念機，經典的黑色粗框外型，乍看和一般眼鏡沒有太多差異，日常配戴出門也沒問題，鏡片上內建顯示功能，在眼前可以秀出半透明的照片、文字訊息等內容，機身也配有相機和麥克風，支援拍照、聽音樂、講電話、語音控制傳訊息等功能。

Android XR智慧眼鏡設計為簡單黑框。

更重要的是，眼鏡還內建Google本次大會引以為傲的AI助理功能，能夠利用鏡頭看見眼前畫面，並即時分析、提供回應。

Google在大會現場直接展示了效果，由一位PM妮西塔．巴提亞（Nishtha Bhatia）戴著眼鏡直播眼前看見的畫面，她邊走邊問AI助理，照片牆裡面的歌手是誰，請它秀出歌手其他的照片，並叫它從YouTube裡找到該名歌手的音樂播放出來，回應延遲僅1～2秒，展示AI助手快速辨識畫面中物品資訊的能力。

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示範快到尾聲時，巴提亞更詢問「我剛剛喝的咖啡是哪一家的？」AI助理也能回想起看到的畫面並回應，顯示出短期記憶的能力，接著根據指令叫出地圖，把導航指示顯示在眼鏡的螢幕上。

不過展示過程中發生了點意外，巴提亞和Google AR/XR副總裁沙赫拉姆．伊扎迪（Shahram Izadi ）兩人在舞台上試圖互相以印度語和波斯語交談，讓AI即時翻譯成英文字幕顯示在眼鏡上，但AI助理卻有些不聽使喚，速度太慢導致對話沒有成功進行，伊札迪更笑著指出「我已經告訴過你們這是一個風險很高的Demo！」引起全場掌聲。

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Google Android XR 翻譯功能

儘管有些「落漆」，但也間接證實了整場Demo的真實性，並以簡單的功能展示，呈現這台眼鏡未來的可能性。

Google也宣布，未來XR眼鏡研發，將會攜手韓國及美國的兩家眼鏡時尚潮牌——Gentle Monter、Warby Parker。和目前領先市場的競爭對手組合Meta、雷朋（Ray-Ban）同樣走向強強聯手路線，不過鎖定的品牌是完全不同的風格。

韓國眼鏡品牌Gentle Monster以時尚設計感眼鏡聞名。 （Gentle Monster）

Ray-Ban Meta合作推出的智慧眼鏡。 （Meta）

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重返智慧眼鏡戰場！Google將對戰勁敵Meta

伊札迪開場時就直接提起「Google已經在這個領域耕耘10多年」，儘管過去相關產品大多以失敗收場，但那對Google來說似乎是一場驕傲的挫敗。

Google最早在2014年就推出一款劃時代的產品「Google Glass」，金屬未來感的造型，在當年成為話題焦點，2016年也推出Daydreaam VR頭戴裝置。但對當時的市場來說，AR/VR/XR等虛擬實境的話題實在太早，兩款產品最終都因為應用不足、不易攜帶、無法長時間佩戴、價格偏高等因素，默默退出市場。

但Google對AR眼鏡的研究沒有停止，市場一直傳聞Google內部還有AR眼鏡專案「Project Iris」在默默進行，一度也傳出腰斬。

直到2024到2025年，開始大動作牽起多場合作，除了和三星合作打造「Project Moohan」頭戴裝置，更於今年初以2.5億美元金額，買下HTC VIVE技術團隊的部分人力，傳聞約有1/3的中高階工程師轉到Google麾下，壯大Google軟硬體的研發實力。

HTC VIVE的部分團隊成員轉到Google麾下。 （HTC）

Google重回戰場後，面對最強勁的對手就是Meta，已經推出多款頭戴裝置和兩款智慧眼鏡，手中也握有軟硬體雙邊技術。

而Google直接把招牌的AI助理放進智慧眼鏡，也作為首次亮相的重點，表現出和對手產品的對局中，真正的競爭關鍵可能會落在軟體功能。

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