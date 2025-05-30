Nothing CMF Phone 2 Pro／Buds 2實測｜Nothing的副線品牌CMF早前推出的Phone 2 Pro，以二千元超抵價登場，配上同樣抵玩的Buds 2，相信吸引不少希望型格與性價比兼備手機的選擇。究竟新機如官方所指，那麼漂亮及抵玩？記者實測新機數天，為大家實測一下。



簡約設計中的工藝細節

作為 Nothing 旗下子品牌 CMF 的第二代旗艦機型，CMF Phone 2 Pro 延續了品牌一貫的極簡美學，卻在細節上更顯精緻。記者入手的黑色版本採用霧面質感背板，搭配金屬邊框與鋁合金相機環，整體觸感細膩且不易沾染指紋。機身厚度僅 7.8mm、重量 185g，握持時幾乎感受不到負擔，比前代更輕薄 5%。IP54 防塵防水等級的加入，也讓日常使用多了一分安心感。

Nothing CMF Phone 2 Pro加入IP54 防塵防水等級

6.77吋大屏幕，十分亮麗。

效能Antutu 70 萬分 中階處理器發揮不錯

CMF Phone 2 Pro 搭載MTK Dimensity 7300 Pro 5G 處理器，採用台積電 4nm製程，實測 Antutu 跑分突破 70 萬分，在同價位手機中堪稱驚喜。日常多工切換應用程式流暢無卡頓，即便開啟大量背景任務，8GB RAM 仍能保持穩定。遊戲表現方面，《崩壞：星穹鐵道》以中高畫質搭配 60fps 運行，全程幀率波動僅在 3-5 幀之間，機身溫度控制得宜，未出現明顯過熱降頻現象。

利用Antutu跑分，順利取得近70萬分數。

6.77 吋 AMOLED 大屏亮度與色彩雙升級

這塊 6.77 吋 FHD+ AMOLED 柔性螢幕，是 CMF 系列迄今最大且最亮的顯示面板。峰值亮度高達 3000 尼特，戶外強光下仍能清晰閱讀內容；支援 120Hz 自適應刷新率與 1000Hz 觸控採樣率，滑動網頁或遊戲操作的反饋更加即時。色彩呈現方面，10.7 億色顯示搭配 HDR 優化，觀看 Netflix 或 YouTube 時，暗部細節與高光層次分明，視覺體驗直逼旗艦機水準。

以二千餘元的手機而言，打機及工作娛樂都完全沒有問題。

長焦鏡頭成最大亮點

新機的相機規格亦都相當不錯，5000 萬像素主鏡頭搭載 1/1.56 吋感光元件，進光量比前代提升 64%，日間拍攝色彩飽和度與動態範圍表現均衡。真正令人驚豔的是其 20 倍數碼變焦長焦鏡頭，實測拍攝建築細節或遠景時，畫質銳利度優於同級手機，甚至能與部分高階機型的變焦媲美。800 萬像素超廣角鏡頭則適合捕捉遼闊風景，邊緣變形控制得當。前置 1600 萬像素鏡頭自拍效果自然，美顏算法不過度修飾，保留真實膚質紋理。

長焦鏡頭比想像中還要出色

三個不同焦段試拍相片👇👇👇

5000mAh大電池、模組化配件擴充

內建 5000mAh 大容量電池，實測中度使用（社群、導航、影片播放）可輕鬆撐過一天半，連續遊戲 4 小時耗電約 35%，支援 33W 快充（需另購充電器）。此外，CMF Phone 2 Pro 延續模組化設計，可搭配魚眼、微距鏡頭等配件（需官網購買），擴展拍攝玩法。新增的 NFC 功能也讓行動支付更加便利。

內置5000mAh大電，用足一日仍有電量餘下。

同場加映：CMF Buds 2 耳機體驗

同步推出的 CMF Buds 2 真無線耳機，支援 48dB 混合主動降噪與 Dirac Opteo 音效調校。實測通勤時開啟降噪，環境噪音過濾效果顯著；音質表現上，低頻紮實不轟耳，人聲清晰度中規中矩，適合流行樂與 Podcast。耳機單次續航達 6 小時，搭配充電盒可使用 30 小時，399 港幣的定價極具競爭力。

CMF Buds 2

可以利用手機專用app來調節均衡器

二千元價位的全能選手

CMF Phone 2 Pro 以$2,199 元的定價（附贈 Buds 2 耳機與保護殼），相信能夠吸引不少準用家。無論是效能、螢幕、攝影或續航，均超越同級對手的平均水準，尤其長焦拍攝與輕薄設計更顯獨特性。若預算有限卻追求全面體驗，這款手機無疑是今年年最值得關注的性價比黑馬。