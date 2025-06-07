Fujifilm X half上手評測｜經典半格菲林玩法重現新潮攝影體驗

Fujifilm X half上手評測｜近來數碼相機市場除了追求極致的影像品質與功能外，另一股復古回歸的風潮正悄然興起。Fujifilm乘勢推出全新 X half 數碼相機。這款新機不僅將經典的半格菲林概念玩法注入數碼世界，更以輕巧機身結合現代科技，為攝影愛好者帶來截然不同的拍攝體驗。記者早前率先試玩這部話題之作，為大家帶來一份詳盡的實測報告，剖析 X half 的優缺點，看看它能否成為大家的下一部「潮物」相機。



輕巧與扎實的完美平衡

初次拿起 Fujifilm X half，最令人印象深刻的莫過於其輕巧的機身。僅重約240g的設計，讓它幾乎可以隨時隨地放入任何袋中，真正做到「隨身型」的便利。然而，輕巧並不等於廉價感。實測時，記者感受到 X half 的機身實淨度極高，手感扎實，握持感十分不錯，即使長時間拍攝亦不會感到疲勞。

Fujifilm X half上手評測，機身手感扎實

機背菲林筒視窗與「2in1」半格玩法

Fujifilm X half 最引人入勝的核心設計，無疑是其對半格菲林概念的創新演繹。機背位置設有一個模擬菲林筒的小視窗，設計匠心獨運，趣味十足。這個視窗不僅僅是一個裝飾，用家可以隨時轉換不同的濾鏡或菲林模擬效果，操作直觀且易於上手。更值得一提的是其「2in1」半格拍攝風格。只需輕輕一拉機身右側的過片桿，即可即時切換至半格拍攝模式，將兩張垂直拍攝的相片巧妙地組合成一張。這種獨特的呈現方式，為照片增添了敘事性和藝術感，特別適合生活記錄或街頭攝影。

Fujifilm X half上手評測

試相：利用過片杆一拉，便可以將2張相片合二為一

試相：利用過片杆一拉，便可以將2張相片合二為一

濾鏡與菲林模擬創意無限

Fujifilm X half 在影像風格的塑造上，繼承了富士相機一貫的優勢。機內內置的濾鏡效果及菲林模擬效果種類繁多，每一種都充滿玩味。在實測過程中，記者對其中的「漏光」（Light Leak）和「經典菲林」效果尤其印象深刻。

過片杆玩味十足，可惜拉力感覺與真實仍有點分別。

「漏光」濾鏡能模擬菲林曝光時意外造成的迷人光斑效果，為照片增添一份懷舊而隨性的氛圍，非常適合追求復古感的「打卡」照片。而多種「經典菲林」模擬模式，則讓用家能夠輕鬆體驗不同菲林底片的色彩特性，無論是經典的色彩飽和度，還是柔和的復古色調，都能一鍵實現。大大提升了拍攝的樂趣和創意空間，讓用家可以隨心所欲地創作出獨具風格的作品。

半格菲林玩法的相機

試相：漏光效果非常有趣

試相：不同的菲林可以營造不同風格

黑白照都非常有味道

「菲林模式」復古拍攝體驗

Fujifilm X half 最能打動「菲林黨」玩家的，莫過於其獨特的「菲林模式」。這個模式將傳統菲林相機的拍攝流程，幾乎原汁原味地帶到了數碼世界。開啟「菲林模式」後，用家需要連續拍攝 36 張相片，才能「晒相」（即匯出至電腦或手機觀看照片）。在拍攝期間，屏幕上不會即時顯示成品效果，用家無法預覽，完全有如使用真實菲林相機般，必須憑感覺和經驗去構圖，並在拍攝完成後才能揭曉「沖曬」成果。

可以利用機背的左邊小視窗隨時轉換不同菲林或濾鏡

這種「盲拍」的設計，刻意營造了一種等待的興奮感和不確定性，與即時預覽的數碼攝影體驗形成鮮明對比。它強迫用家更專注於當下，享受拍攝的過程本身，而不是過度糾結於技術參數或即時修圖。對於習慣了數碼便利的用家而言，這絕對是一種新鮮而過癮的體驗，亦是 X half 獨特玩味的體現。

實測遺憾與總結

儘管 Fujifilm X half 在多方面都表現出色，但筆者在實測中發現唯一一個美中不足之處，便是其「過片桿」的手感仍未夠真實。雖然設計上還原了菲林機的過片動作，但實際拉動時的拉力與真實的菲林機仍有差距，缺乏那種機械感十足的阻尼與回饋，這點稍顯可惜。如果未來版本能進一步優化過片桿的觸感，相信能讓「菲林模式」的沉浸感更上一層樓。

以隨身相機潮物而言，Fujifilm X half絕對是高分之作，只是售價可能會令一些攝迷卻步。

然而，這小小的缺憾，仍不影響 Fujifilm X half 作為一款非常玩味十足，大玩經典的潮流相機的定位。它巧妙地將菲林相機的精髓與數碼攝影的便捷性結合，無論是輕巧扎實的機身、創新半格拍攝玩法、豐富的濾鏡效果，還是沉浸式的「菲林模式」，都為用家帶來了獨特的攝影樂趣。