iPhone 17屏幕6.27吋起步　全系列支援120Hz ProMotion高刷大突破

根據屏幕供應鏈諮詢公司DSCC首席執行官Ross Young的最新披露，蘋果即將推出的iPhone 17系列在屏幕配置方面將進行多項調整。



其中，iPhone 17標準版的顯示屏尺寸預計將從當前iPhone 16的6.12英寸提升至6.27英寸，與現有iPhone 16 Pro的屏幕尺寸一致。

+ 2

具體訊息如下：

- iPhone 17：搭載6.27英寸屏幕，相較現款6.12英寸有所增加。

- iPhone 17 Air：配備6.55英寸屏幕。

- iPhone 17 Pro：繼續採用6.27英寸顯示屏，與當前Pro系列保持一致。

- iPhone 17 Pro Max：配備6.86英寸大屏，延續此前旗艦版本的設計規格。



值得注意的是，上一代Pro系列的屏幕尺寸也出現了增長，但整體機身尺寸基本維持不變，主要得益於更窄的邊框設計和更高的屏佔比。

預計新一代iPhone 17標準版也將沿用這一設計思路，通過進一步收窄邊框實現更大可視面積。

iPhone 17系列的消息越來越多。（x）

此外，最受關注的一項升級是，多方消息表明，iPhone 17全系四款機型都將支持120Hz ProMotion自適應刷新率技術。

該技術最早出現在2021年發布的iPhone 13 Pro系列中，但一直僅限於Pro版本使用。即使目前許多Android設備早已普及高刷新率屏幕，iPhone 16標準版仍維持60Hz刷新率。

此次全線支持高刷新率將成為iPhone發展過程中的重要轉折點，標誌着蘋果首次將這項技術下放至非Pro機型。

近年來，iPhone標準版的整體使用體驗並不遜色，唯獨屏幕刷新率成為用戶的主要槽點。此次引入120Hz ProMotion技術後，有望徹底改善這一短板。

延伸閲讀：蘋果2027年推iPhone 20周年紀念版 折疊屏加玻璃機身工藝大升級（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】