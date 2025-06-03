WWDC25倒數計時　iOS 26迎來十年最大變革　​iPhone 17首發用上

6月3日消息，2日深夜，蘋果官方公眾號預熱WWDC25（全球開發者大會），將於北京時間6月10日凌晨1點舉辦，號稱「開眼在即」。



據媒體報道，蘋果在WWDC25上將宣佈改變系統命名方式，將每個版本的順序版本號替換為每個版本發布後即將到來的年份。

Apple官方公眾號，以開眼在即作宣傳口號。（Apple）

該調整適用於蘋果所有操作系統，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOS。

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也就是說，iOS 18將更名為iOS 26，iPadOS 19更名為iPadOS 26，macOS 16更名為macOS 26，watchOS 13更名為watchOS 26等。

其中，最受消費者關注的還是iOS 26。

據爆料，iOS 26會是蘋果十年來變化最大的OS，帶來視覺交互、智能生態與生產力工具三大核心升級。

iOS 26將融合visionOS的空間計算理念，核心圖標與交互組件將採用動態半透明材質，既增強了視覺深度，又能增加設計元素層次感，讓整體界面更美觀。

此外，全新iOS有望支援外接顯示器，當iPhone檢測到外接屏幕時，台前調度功能將自動激活，在桌面端呈現多窗口並排、應用自由分屏等類PC級多任務處理能力。

按計劃，iOS 26首個測試版將在WWDC25結束後發布，正式版將於9月隨iPhone 17系列登場。

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