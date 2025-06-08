Ulefone Armor 34 Pro投影三防手機　25500mAh超大電池　重量驚人

又到了牛啤哄哄的三防手機時間...

今天看的這位在配置上雖然不是最強最狠的，但它絕對是最硬核的~

是的兄弟們，Ulefone 又出新玩意兒了！



不久前才推出Armor 28 Ultra （Ulefone）

就是早前推出的那台天璣 9300+ 晶片跟 1 英寸 IMX989 主攝全給你懟上的 Armor 28 Ultra 的那家。

不得不說他們家的三防手機花樣是真的多，你能想到的，或者你想不到的，他們都做了。

主打一個 「 樣樣全，喜歡您來 」 ~

這次是Armor 34 Pro （Ulefone）

+ 21

扯遠了，扯遠了，回到這次的機型上...

這款偷偷上架的新機叫 Armor 34 Pro ！

畢竟是三防手機嘛，IP68/IP69K 跟 MIL-STD-810 雙重認證這些果子就不多說啦。

防塵防水達IP69K和IP68等級（Ulefone）

基操~出裝思路就是一個字 「 肉 」 ，什麼遊山玩水這磕下那摔下問題都不大，甚至還能當板磚使。

而且還是那種巨厚、梆硬一樣的板磚！

重量達825 grams（Ulefone）

32mm 厚、825g 重的手機你們沒見過吧？

就拿前段時間發布，算是比較厚重的紅魔 10S Pro+（8.9mm 厚 229g 重）來說...

無論是厚度還是重量，近乎 3 台半 10S Pro+ 疊在一起！

Ulefone Armor 34 Pro內置DLP投影儀（Ulefone）

那手感你們自己想象一下，就離譜好吧~

為什麼要搞這麼厚呢？

這時聰明的小朋友可能就已經開始皺眉頭，意識到了事情並不簡單...

沒錯，之所以這款 Armor 34 Pro 要搞這麼厚，很大原因是因為它在機身內內置了 DLP 投影儀！

854×480 像素分辨率、1.3:1 透射比、100% 偏稱軸、支持 30-100 英寸畫面投射跟自動對焦（±40°手動垂直梯形校正）...

只是 150 流明的最大亮度，注定只能在晚上或者黑燈瞎火的房間去用了。

投影儀只有150流明最大亮度（Ulefone）

比如跟朋友拿着它在戶外看恐怖片，想想就挺刺激的~

為了解決長時間投影的散熱問題，他們簡單粗暴的在機身內準備了兩個 2W 、1300 轉/每分鐘的主動散熱風扇！

能根據機身內溫度動態調整風扇轉速。

機身內準備了兩個 2W 、1300 轉/每分鐘的主動散熱風扇！（Ulefone）

再給到媲美廣場舞藍牙音響的 98dB 單揚聲器，戶外投個影也算夠用了。

哦，忘記說了...

這款 Armor 34 Pro 之所以這麼厚，投影只是一方面。

25500mAh 超大電池！（Ulefone）

真正佔大頭的，是內置的 25500mAh 超大電池！



多多......多多少？你真沒看錯，果子也沒寫錯，它真就這麼大~

哪怕一直用，也能有個 10 天左右的續航。

續航時間應不成問題（Ulefone）

而且因為有固態電解質附魔，哪怕在 -30°C 極寒或 55°C 酷暑等惡劣天氣環境，這塊大電池都能穩定輸出...

就是 66W 閃充（支持 10W 有線反充）有點捉急，反正充這麼大的電池 6 、7 個小時肯定是要的。

針對戶外探險，Armor 34 Pro 還在機身背蓋處集成有多功能 LED 燈！

機身背蓋處集成有多功能 LED 燈（Ulefone）

裏面有多種照明模式可供選擇，可以按照場景自定義亮度跟時間。

不過這不是重點...

重點是它有 585 顆 LED 燈珠，可以輸出高達 1100 流明亮度！

585 顆 LED 燈珠，可以輸出高達 1100 流明亮度！（Ulefone）

可能很多人對於 1100 流明亮度沒什麼概念~

果子簡單說就跟汽車的前大燈（近光燈）近乎差不多的亮度。而且憑藉 25500mAh 我電池大我任性，最大 6.5W 的輸出功率！

比傳統露營燈更亮、更持久那是一定的。哪怕往 A1 扔高閃都行~

其它配置的話，這款 Armor 34 Pro 就顯得比較普通啦...

6.95 英寸 1080P+ 120Hz 大直屏、後置 5000 萬 OV50H 主攝 + 6400 萬 OV64B 夜視鏡頭 + 5000 萬 JN1 超廣角微距！（Ulefone）

正面採用了一塊 6.95 英寸 1080P+ 120Hz 大直屏、後置 5000 萬 OV50H 主攝 + 6400 萬 OV64B 夜視鏡頭 + 5000 萬 JN1 超廣角微距！

新升級的 4 個紅外 LED 燈，相比之前的 2 個在夜間伸手不見五指的環境下哪怕是遠距離也能照亮你的美。

4 個紅外 LED 燈（Ulefone）

再給到天璣 7300 晶片、16GB（支持 16GB 虛擬擴展）+ 512GB（支持 2TB TF 卡擴展）三卡雙待、3.5mm 耳機插孔、FM 收音機、NFC、紅外、側邊實體指紋跟自定義按鍵...

這款 Armor 34 Pro 的價格是：

售價預料在4500元以上（Ulefone）

還未公布~

不過能確定的是，這是目前全球首款 25500mAh 大電池的投影儀手機！

參考之前 Ulefone 機型的價格，果子盲猜一手 4500+ ...

延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】