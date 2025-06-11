Apple因1年承諾遭用戶集體起訴 高層解釋個性化Siri延期原因在這
撰文：快科技
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蘋果軟件工程主管Craig Federighi接受媒體採訪時解釋了個性化Siri延遲發布的原因。
Craig Federighi表示，蘋果最初為個性化Siri功能開發的第一代架構存在較大局限性，導致該功能無法達到公司的高質量標準，到2025年春季，蘋果決定全面轉向籌劃中的第二代架構，只有這樣才能達到用戶期待的水準，但這一決定導致該功能不得不延後。他還指出，即便採用第二代架構，蘋果仍會持續優化Siri。
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蘋果營銷主管Greg Joswiak在採訪中確認，這些新功能將在明年春季推出。
值得注意的是，因延期發布Siri新功能，蘋果在美國和加拿大面臨多起集體訴訟，因為該公司去年曾對這些功能進行大規模宣傳。
在2024年WWDC主題演講中，蘋果首次公布了個性化Siri功能，蘋果承諾Siri將獲得以下能力：更精準理解用戶個人情境、屏幕內容感知能力以及更深度的應用內控制。
例如，蘋果演示了iPhone用戶通過Siri查詢航班動態和午餐預訂訊息，這些數據直接來自郵件和短信應用，當時蘋果宣稱這些功能將在一年內上線，但顯然公司過於樂觀，最終不得不重新規劃開發方案。
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