iPhone 17系列終極爆料整理：A19晶片+8K拍攝+全系高刷值得等嗎？

雖說iPhone 17還沒正式發布，但科技圈已經把iPhone 17的爆料傳得沸沸揚揚了。按照每年的傳統，差不多還有三個月，新機就要發布了，幾乎從去年開始，新機的各種新聞就不斷流出，比如輕薄款，比如升級攝像頭等等，目前到底iPhone17系列都有哪些升級的傳聞呢？今天我們就彙總給大家講一講。



iPhone 17的新賣點，能吸引到你花錢購買？（applesclubs@x）

網上流傳的iPhone 17系列模型機：

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外觀設計：輕薄新機登場+材質大回歸

蘋果這次可能要推出一款叫「iPhone 17 Air」的新機型，相信這個消息大家都知道了，它的設計會比現在的機型薄很多，這機子最薄的地方只有5.5mm，屏幕可能是6.6英寸，未來可能會取代現在的Plus機型。配置方面，它會用鋁製機身、A19晶片，還可能加上操作按鈕和2400萬像素前置鏡頭。

更有意思的是，iPhone 17全系列可能都要換回鋁金屬材質了。之前Pro版一直用不鏽鋼或者鈦金屬，這次回歸鋁製邊框，感覺蘋果是想讓整個系列的設計更統一。

iPhone 17全系列可能會換回鋁金屬材質（中關村在線提供）

尤其是Pro版的攝像頭模塊，會從原來的方形凸起改成一條橫跨機身的鋁製長條，後背還會用鋁和玻璃混搭的設計——上半部分是金屬，下半部分保留玻璃來支援無線充電，這種設計有點像早期iPhone的復古風格。普通版iPhone 17的屏幕尺寸可能會升級到6.27英寸，而原來的Plus機型可能會採用全新的屏幕規格。

性能與散熱：晶片更強+不發燙的秘密

A19晶片這次會基於改進的3nm工藝打造，Pro版可能會用更強的A19 Pro晶片，普通版可能用A19甚至A18。台積電的新N3P工藝相比之前的3nm，性能和功耗表現會更好。

更關鍵的是，iPhone 17全系列可能都會用上Android旗艦機常用的散熱技術，這種技術能把熱量均勻散開，以後玩遊戲或者拍視頻時，手機應該不會動不動就因為發燙而降頻了。

拍照升級：Pro版要當「小單反」？

前置攝像頭這次終於要換代了，iPhone 17全系都會換成2400萬像素，比現在1200萬像素的配置提升不少，以後自拍放大裁剪也不容易模糊了。

Pro版的後置攝像頭變化更大，長焦鏡頭會升級成4800萬像素，而且可能針對蘋果的Vision Pro頭顯做了優化，雖然具體怎麼配合還不清楚，但三顆後置鏡頭都是4800萬像素的話，拍照細節肯定更牛。

有消息說新長焦是3.5倍光變，比現在的5倍光變更適合拍人像，不用離太遠就能構圖，而且高像素支援數字裁剪，就算放大拍也比以前清晰。

iPhone 17 Pro攝像頭概念圖（中關村在線提供）

視頻方面，Pro版可能會支援8K錄製，蘋果之前在iPhone16 Pro上測試過這個功能但沒實裝。現在Samsung、Google的旗艦機都能拍8K了，雖然普通用戶用得不多，但專業拍攝時很有用——比如用超廣角拍8K，後期裁剪一半還能得到4K畫質。而且有消息說蘋果發布時會重點吹視頻功能，8K估計是重頭戲。

屏幕體驗：高刷下放+更耐用的玻璃

2025年蘋果可能會把ProMotion高刷技術下放到所有iPhone上，以後普通版也能享受120Hz的流暢滑動了，而且屏幕還能降到1Hz實現息屏顯示，鎖屏時一直顯示時間和通知。

不過也有說法是非Pro版可能只是固定120Hz，不支援自適應刷新率，畢竟得和Pro版拉開點差距。屏幕材質方面，iPhone 17可能會用比陶瓷護盾更耐刮的抗反射塗層，不過目前這個消息還有待確定，不好說蘋果最終上不上這個新技術。

預料除Air版外，還有Pro和Pro Max版。。（macrumors）

其他實用升級：Ram、充電和電池

Ram終於要變大了，Pro版可能會用上12GB Ram，普通版8GB，現在iPhone 16全系列都是8GB，Ram變大後多任務切換會更流暢，也能更好地支援蘋果的AI功能。

無線充電方面，iPhone 17可能支援新一代Qi 2.2標準，最高能到50W，雖然實際充電功率可能到不了這麼高，但肯定比現在的25W更快，而且磁吸對齊和充電效率也會提升。Pro版可能還會支援7.5W的無線反向充電，能給AirPods、Apple Watch應急充電。

電池方面，iPhone 17 Pro Max的厚度增加了0.475mm，達到8.725mm，大概率是塞了更大的電池，續航應該會有提升。另外，Pro Max版的動態島（亦稱靈動島）可能會變窄，因為用了更小的「金屬透鏡」來做Face ID，這種透鏡是平的，聚焦更準，這也是動態島自2022年推出以來第一次改尺寸。

iPhone 17系列的充電速度終於有所提升。（中關村在線提供）

這些升級到底值不值得等？

從目前的爆料來看，iPhone 17系列的變化還是挺實在的：新的Air機型更輕薄，Pro版設計和攝像頭升級明顯，普通版也補上了高刷短板。尤其是Pro版的4800萬像素長焦和8K視頻，對攝影愛好者來說很有吸引力。

不過現在這些消息都是爆料，最終配置還得等蘋果官方發布。如果現在用的手機還能撐，不妨等等看這代新機到底能不能帶來驚喜，反正再等三個月就發布了。

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