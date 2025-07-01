電競手提電腦玩一會就燙手？3招冷卻降溫方案　玩遊戲再久也不怕

最近一個月天氣越來越熱，電競手提電腦（亦稱遊戲本）用戶有沒有感覺到，玩遊戲的時候電腦風扇噪音是不是更大了，或者溫度更高了。今天我們就聊一下，如何在不降低性能的前提下，優化電競筆電的散熱能力。



我們從軟件、硬件清理和輔助工具三個方面，和大家聊一聊這個問題。

優化電競筆電的散熱能力：軟件清理

不過度依賴清理軟件

軟件方面，或者說系統方面，除了自己經常用到的軟件之外，像某某衛士等第三方系統優化軟件，其實是沒有必要的，特別是因為這些軟件導致筆電上出現全家桶的情況，一定要通過正確的方式將不用的軟件卸載掉。因為這些軟件往往會自啟動，在遊戲運行過程中佔用系統資源，從而導致發熱量增大。

不建議過多使用清理軟件（中關村在線提供）

當然，一般情況下，軟件問題只是佔了很小的一部分，只要有正常的筆電使用習慣，一般不會因為軟件造成筆電發熱過大的。

下面我們重點聊一聊硬件方面。

優化電競筆電的散熱能力：硬件清理

定期清理進出風口

首先，對於用了幾年的電競筆電來說，是時候清理一下內部的散熱模組了，特別是那些經常將電競筆電放在毯子等編織物上的用戶，以及養貓養狗的朋友們，一定要關注一下，筆電的進風口、出風口有沒有被棉絮、毛髮、灰塵堵塞。

定時清理內外部組件，有必要需進行拆機清灰（中關村在線提供）

定期進行拆機清灰

如果存在棉絮、毛髮、灰塵堵塞，那麼拆機清灰是非常必要的。不放心自己動手能力的朋友，可以前往售後網點進行清灰，一般是收費的。動手能力還可以的朋友，可以簡單將電競筆電的後殼拆卸，用氣吹、不要太硬的刷子，最好是專門清理灰塵的軟毛刷，對電競筆電的鰭片、風扇、出風口這些重要位置進行清理。難度並不大，只需要保持細心、耐心就可以。

優化電競筆電的散熱能力：輔助工具👇👇👇

其次，為電競筆電增加額外的輔助散熱設備，這些設備一般分為被動式和主動式兩種。其實這些設備的原理基本都是一樣的，那就是儘量讓更多的風進入到電競筆電內部，從而帶走熱量。

被動式散熱設備：瓶蓋大法、筆電支架推薦使用

被動式最為人津津樂道的，就是瓶蓋大法，用礦泉水、飲料瓶蓋就可以，免費、易得，它其實就是將電競筆電底部空間加大，從而提高底部的進風效率。事實上現階段電競筆電散熱的一大瓶頸，就是底部進風效率。為此，不少電競筆電產品底部腳墊的厚度越來越高，就是為了這一點。

比瓶蓋大法優雅一些的，是入手筆電支架，最好選擇可摺疊便攜式，且兩個支撐腳不要遮擋住電競筆電的進風口。如果在意升降功能、穩定性的話，可以入手升級筆電支架，最好選擇底部托起部分挖空的設計。除了提高散熱效率外，筆電支架也能提高屏幕，使用電競筆電時的姿勢更加舒服，算是一舉兩得。

個人比較推薦筆電支架這種輔助散熱方式。

主動式散熱設備：散熱墊、製冷片不推薦使用

除了筆電支架，還有筆電散熱墊，這一部分基本就是主動式散熱輔助工具了。目前筆電散熱墊的受歡迎程度不如筆電支架，一方面是美觀度、便攜性不如前者，還需要佔用USB接口，另一方面是，筆電散熱墊自帶的風扇，帶來的散熱效果微乎其微。

原因很簡單，筆電散熱墊風扇轉速並不高，所以帶來的風量增加也不算大。它的風扇轉速不能過高，不然噪音會比較明顯。而且當底部空間足夠大，進風效率的瓶頸在於電競筆電風扇轉速，而不是外部輔助送風，出風外部輔助送風足夠給力。顯然，筆電散熱墊風扇不可能像空氣淨化器全開那樣給力。

主動式散熱工具還有採用半導體製冷片的風扇，個人不推薦這種。它的原理是通過給半導體材料加電，從而形成冷熱端，這意味着它需要佔用USB接口，而且可能會產生冷凝水。最重要的是，它效果最好的方式是接觸式，即冷端接觸到筆電的發熱端。而電競筆電的底殼並不會直接與散熱模組接觸，顯然，這不適合電競筆電。事實上它比較適合智能手機這樣的設備。

總結，大家可以

通過卸載無用軟件（包括第三方優化軟件）、清灰、增加輔助散熱設備等方面提高電競筆電的散熱能力。個人比較推薦入手筆電散熱支架，將電競筆電底部空間加大，增加散熱效果。

這也是目前比較合理，而且可以優化電競筆電使用姿勢的方法，可以參考一下。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】