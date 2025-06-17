紅魔平板3 Pro首發評測：極致遊戲體驗　辦公遊戲全能　性能炸裂

紅魔電競平板3 Pro正式發布。作為紅魔平板家族的最新成員，它延續了家族式的許多標誌性設計，比如透明外觀、硬朗的方正機身以及標誌性的內置散熱風扇，這些對紅魔鐵粉來說早已不陌生。但紅魔電競平板3 Pro也帶來了不少新變化：它採用了純平背板設計，整機屏幕尺寸為9.06英寸，和常見的8.8英寸小平板相比幾乎無異，便攜性依舊在線。而且，它還是首款配備OLED屏幕的小尺寸平板，可以說是緊貼用戶需求定向打造的一款產品。



除了設計上的獨特與進化，紅魔電競平板3 Pro在配置上也同樣誠意滿滿。它搭載了驍龍8 Elite處理器，配合LPDDR5T內存和UFS4.1 PRO存儲，組成性能「鐵三角」；同時還內置PC模擬器與自研遊戲晶片，釋放更多遊戲潛力。別看它體積小，內部還塞進了8200mAh大容量電池，並支持80W快充，真正做到「小身材」也有「大能量」。

透明硬派美學設計，小尺寸也有大氣場

紅魔電競平板3 Pro的設計直接繼承了紅魔手機的電競基因——稜角分明、線條硬朗，同時中框做了微弧過渡，R角也更圓潤，橫握時不會咯手。

材質上，中框為金屬，背部為玻璃+透明設計，質感不錯，視覺衝擊力非常強。

厚度方面達到了6.9mm，但考慮到散熱組件和高功率電池，這個參數並不算誇張。機身重量在370g左右，也是在性能與便攜之間找到的平衡點。

最近兩年，「小直屏」在手機圈着實火了一把，不知不覺，這股新潮設計風也刮到了平板圈。紅魔電競平板3 Pro搭載了一塊2400×1504 165Hz OLED屏幕，屏幕尺寸僅9.06英寸，屬於妥妥的「小平板」範疇。

儘管它的實際尺寸要比最新的iPad mini大上一些（後者8.3英寸），但由於邊框做了收窄處理，黑邊僅4.9mm，遠比iPad mini的9mm更窄，屏佔比也達到了89.1%（後者77%），因此在視覺上，紅魔電競平板3 Pro的屏幕視野更大，但拿在手裏，又不失小平板的精緻和便攜，照樣輕鬆塞進我們的通勤挎包中。

另外，小尺寸的平板在尺寸與操作之間實現了更好地平衡，因此比較適於遊戲場景，紅魔電競平板3 Pro橫握時十分穩當，同時遊戲中的鍵位距離也更合理，不會出現手指抻長也夠不到按鍵的尷尬局面了。

OLED屏幕也是一大亮點，同尺寸的小平板基本還是以LCD屏幕為主，紅魔是第一個在小尺寸平板上用OLED屏幕的廠商，OLED屏幕由於自發光的特性，視覺上更通透，同時動態對比度更高，響應也更快。

翻過來看背面，依舊是熟悉的風格，比較引人關注的還是主動散熱風扇，被佈置在了鏡頭一側，風扇葉片肉眼清晰可見。另外，在風扇周圍，還配備有RGB燈環，大家可以在系統中調節燈效模式，實現類似「呼吸燈」「能量環」一類的光效表現。

與此同時，紅魔電競平板3 Pro還採用了和自家手機一樣的純平背板設計，不僅看上去簡潔幹練，更在實用性上做了考量，如果你特別喜歡音遊，或者其他需要高頻點擊屏幕的遊戲，相信能夠直觀感受到這種設計的優勢。很多玩家喜歡把平板放在桌面上操作，如果背面不平整，就很容易晃動，紅魔電競平板3 Pro就不一樣，可以穩穩放在桌面，怎麼敲都不打滑。

+ 1

紅魔電競平板3 Pro兩側配備有立體雙揚聲器，1620的規格，外放效果相當不錯。

頂部配有獨立競技鍵，方便玩家一鍵進入遊戲空間；底部偏上位置設置全功能TYPE-C接口，USB 3.2 Gen2協議，支持80W快充、高速數據傳輸和視頻輸出。

總體來看，紅魔電競平板3 Pro的外觀，顯然不是為所有人準備的，如果你是追求風格統一的遊戲玩家，或者希望自己的平板能有點態度、帶點調性，那麼這款產品無疑會成為桌面上最特別的一塊裝備。

電競雙芯加持，小平板也有「大火力」

如果你是一個「性能黨」或者遊戲玩家，看到或者聽到「紅魔電競平板3 Pro」幾個字，可能就明白它的性能有多猛了。事實上，這台平板在性能上確實沒有讓筆者失望，它的性能來自多方面的加成，包括驍龍8至尊版、紅芯R3 Pro晶片以及自研的CUBE擎天調度引擎，因此在跑分方面，紅魔電競平板3 Pro的成績也是意料之內的出色。

從跑分來看，這套性能體系的「戰鬥力」非常有說服力，安兔兔（V10.4.6）實測跑出了307萬+的高分；3DMark Wild Life Extreme得分達到了6681，3DMark Solar Bay得分也高達12055；GeekBench 6.3方面，單核得分2637，多核得分8123。

+ 2

跑分並不是炫技，而是極致性能體現，同時也為了實戰的「穩」和「頂」。遊戲體驗是這台平板的核心亮點，我們實測了《原神》《崩壞：星穹鐵道》和《王者榮耀》三款熱門手遊，其中《原神》在自定義極高+60幀模式下，半小時平均幀率達到了61 FPS，跑圖打怪都非常流暢，幀率曲線幾乎貼着直線走。

至於王者榮耀這類高幀率MOBA遊戲，在開啟極致畫質+120幀後，團戰中的幀率仍能穩定在120幀以上，沒有絲毫壓力。

連續遊玩半小時後，後殼最高温度44.1℃，不算特別燙，同時遊戲幀率也很穩，說明散熱完全壓得住。紅魔電競平板3 Pro有着業內頂級的散熱體系，ICE魔冷散熱系統由主動+被動兩部分組成，其中渦輪增壓風扇馭風2.0，轉速高達20000 r/min，同時行業首創雙層夾芯VC、液態金屬，進一步提升了核心的散熱效率。在ICE魔冷散熱系統的加持下，紅魔電競平板3 Pro的性能釋放更激進，同時又做到了穩定持續。

值得一提的是，得益於紅芯R3 Pro的支持，用戶還可以在遊戲中開啟超競畫質3.0，比如在《原神》中，就支持超幀/超分同時開啟，不僅提升了畫面流暢度，還使得畫質更加清晰。

另外，我們也實測了《崩壞：星穹鐵道》在開啟超競畫質3.0後的超幀效果，實測半小時平均幀率可以達到121幀，對比普通旗艦機的60幀遊戲畫面，紅魔電競平板3 Pro玩《崩壞：星穹鐵道》流暢度更高，操作體驗更加順滑。目前，紅魔電競平板3 Pro已支持超30+款熱門遊戲實現2K+120Hz超分超幀併發，對遊戲體驗的提升非常顯著。

值得一提的是，紅魔電競平板3 Pro這次還內置了PC模擬器。得益於平板的強悍性能以及出色的散熱，玩家也可以用平板玩PC端遊戲，享受更「自由」的遊戲體驗。

總的來說，紅魔電競平板3 Pro不僅性能表現極致，更重要的是它能支持長時間、穩定的遊戲體驗，達到其他設備很難觸及的極限。但紅魔電競平板3 Pro也沒有陷入「只堆硬件」的套路，而是通過內置PC模擬器、電競晶片加持，展現出了性能之外的拓展潛力，走在了行業前列。

不只是電競利器，更是日常能手

REDMAGIC OS一直是很有特色的系統，這一次紅魔電競平板3 Pro出廠預置了最新的REDMAGIC OS 10.5，AI能力全面融入系統底層，內置魔姬AI智能體，提供AI語音操控、AI戰術建議等遊戲增強功能。

AI語音操控可以說是救場神器。不需要手忙腳亂地點技能、切裝備，你只要說一句「大招」或者「射擊」，它立馬執行，哪怕你說得比較快，也能準確反應。激戰時一邊喊話一邊出招，真的爽感拉滿。紅魔姬不僅「聽你指令」，還能「讀懂戰局」。比如在玩MOBA遊戲時，它會通過AI場景識別場上局勢，自動判斷是該支援還是推塔，然後提示玩家下一步該怎麼打。

紅魔電競平板3 Pro的價值遠遠不止遊戲這麼簡單，日常用它處理工作、搞創作，表現同樣專業。

應用界面三指上滑既可分屏，實際用起來切換非常靈活，比如一邊刷微博，一邊記筆記，還能懸浮一個視頻窗口看視頻，滿足多任務場景需求。而且它和手機、電腦之間的文件互通特別順暢，不管是跨屏複製粘貼，還是文件直接拖過去編輯，省了很多折騰的時間。

另外，作為小尺寸平板，日常還可以用來做口播時的提詞器、相機的監視器，十分好用。而且因為機身小巧，帶出去工作或拍攝一點也不累贅，單手就能拿着操作，非常方便。

最後

整個用下來的感覺就是，紅魔電競平板3 Pro真的很清楚用戶在不同使用狀態下的真實需求：打遊戲，它可以快、穩、精準——搭載驍龍8 Gen 2 至尊版+自研電競雙芯，硬件火力拉滿；配合主動+被動散熱系統，遊戲高負載也能穩穩輸出，主打一個持久不掉幀；甚至內置了PC模擬器，進一步拓展遊戲邊界，體驗更極致。而作為一台小尺寸平板，它也有輕薄便攜的優勢，不管是日常通勤、出門旅行，還是換個姿勢躺着玩，都非常方便。

與此同時，這台平板在做內容、移動辦公、學習等場景裏，同樣能勝任各種多任務處理和跨設備協同。對我來說，紅魔電競平板3 Pro是玩家手中專業的電競平板，同時也是生活的多面手，如果你也在找一款既能打又能幹、既能玩又能做事的小尺寸平板，那它真的值得試試看。

紅魔平板3 Pro 基本資料（中關村在線提供）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】