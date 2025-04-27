手提電腦用完要關機嗎？專家教你4原則省電延壽命：長時間建議關

手提電腦（筆電）是現代人經常使用的電子產品之一，作業、辦公、娛樂等都離不開它，不過對於手提電腦用完是否該關機？多久關機一次才對？多數人其實都不清楚，就有知名硬碟公司提供判斷方式，在適當的情況下開關機，才能省電並延長電池壽命。



手提電腦多久要關機一次？

一名網友在mobile01發文表示，先前和朋友一起帶電腦出去趕報告，就在他離開前關機收電腦時，被朋友提醒手提電腦其實不用一直關機，因為一直開關機反而更耗電，於是他後來養成了直接按睡眠模式的方式。

手提電腦用完要關機嗎？（unsplash@vardan-papikyan）

+ 27

網友也說，自己現在習慣半個月關一次電腦，但這樣長時間下來，有時候會覺得電腦速度越來越慢，不知道是不是錯覺，同時好奇

「大家平常用完手提電腦也會關機嗎？」

貼文引起熱烈討論，不少網友都說習慣用完手提電腦就關機，

「會啊，就跟隨手關燈的意思一樣，其實不只手提電腦，桌機也會關機，除非要跑程式，否則就寢前一律關機」、

「是不是真的的老了？我第一天聽到手提電腦不關機的...桌機不關機很常見」、

「會耶已經是習慣了」、

「桌機好幾年沒關怎都不會壞，手提電腦一天沒關就很熱」、

「我都會關耶，怕耗電跟漏電的風險」、

「只有單純移動陣地，確定等一下會繼續使用時才會只蓋螢幕不關機，不然一定會關機」。



不過也有人持不同看法，

「我都沒關機的，只有更新時會重啟」、

「已經開機五年了，看網頁會當時，就重開機」、

「平常我也不會關，但確定這一兩天都不會用的話就會關機」、

「如果有事情沒做完需要開著分頁的時候就不會關，除非電腦跑的速度變慢了」、

「我常常沒關機耶」。



專家公布正解「延長壽命更省電」

專家公布正解「延長壽命更省電」（facebook@WD）

事實上，知名硬碟公司WD就曾在臉書粉專表示，開關電腦並不一定有個正確答案，而是取決於使用習慣和環境，並分享4個評估手提電腦該不該關機的原則。

1、濕氣太重

在濕氣相對高的環境，長時間關閉電腦可能會使濕度侵蝕電子零件，除了常見的生鏽外，甚至還會長黴菌，造成電子零件不可逆的傷害，因此在這種情況下，建議保持電腦運行。

2、房屋年齡和電壓穩定性

如果房屋屋齡較高，或者所在地區的電壓不夠穩定，長時間開啟電腦可能提高風險，儘管電腦通常都有配備穩壓器，但長期的電壓波動仍可能損壞電子元件。

3、開關頻率

如果每天需要多次使用電腦，且不斷關閉並再次啟動，看起來雖然省電，但每次的開關機造成的熱循環，很可能會造成電子產品的損耗，且現在的手提電腦在進入睡眠或待機模式時，也能保持低耗能，所以讓電腦保持運行會更加方便。

4、長時間不使用

如果1至2天以上不使用電腦，就建議關機，因為長時間不使用的電腦，會因為待機而浪費能源，同時可能發生上述提到的電壓問題。

延伸閱讀：對著Google Map也迷路？往右還是往左轉？2步驟秒知應前進方向（點擊連結看全文）

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：筆電多久要關機一次？專家公布正解「延長壽命更省電」，4NG使用禁忌超容易故障】