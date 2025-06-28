iPadOS 26全新操作體驗變MacOS？蘋果：接近但保留其觸控獨特性

iPadOS 26帶來了全新的應用視窗、下滑式菜單欄等功能，讓iPad的操作體驗更接近Mac，但蘋果始終未讓iPad運行macOS系統，其背後原因正式揭開。



蘋果公司軟件工程負責人Craig Federighi接受採訪時稱，

iPadOS 26的新特性在生產力與簡潔性之間取得了很好的平衡，macOS系統從未對觸控屏做優化，我們要保留iPad最本質的簡潔性，如果強行移植macOS，iPad將喪失其觸控設備的獨特價值。

Craig Federighi還表示，雙平台可以互相學習，這正是我們在iPadOS 26中所做的工作，將最優秀的設計理念進行跨平台適配。

Craig Federighi（右）在WWDC25大會上採訪談話（Rafael Zeier@youtube）

據悉，iPadOS 26堪稱是WWDC25大會的最大亮點，此次更新不僅在視覺上引入了全新的「液態玻璃」設計，更在多任務處理、窗口管理、外接顯示器等方面全面向macOS看齊，使得iPad進一步向專業生產力方向上邁進。

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另外，iPadOS 26大幅改進了文件系統，新版文件App新增側邊導航欄、標籤分組、自定義文件夾顏色、文件默認打開方式設置等功能，支持將常用文件拖拽至Dock欄，整體體驗已非常接近macOS。

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