Instagram終於要推出iPad版？為對抗TikTok升級Reels有這項改動

4月9日消息，有報道稱，Meta旗下的社交平台Instagram正在開發一款專為iPad設計的應用程序。消息來源於一位熟悉Instagram近期動態的內部員工。據透露，Instagram正試圖利用競爭對手TikTok當前面臨的挑戰，加速拓展自身的業務範圍，而開發iPad應用正是這一戰略的重要組成部分。



自2010年Instagram上線以來，用戶一直期待其推出一款iPad專屬版本的應用。然而，長期以來，Instagram僅提供了iPhone版本的應用。2022年，Instagram首席執行官亞當·莫塞里（Adam Mosseri）曾表示，由於用戶對iPad應用的需求並不強烈，因此該計劃並未被列為優先事項。此外，2020年時，莫塞里還提到，公司團隊規模有限且任務繁重，開發iPad應用並非當時的首要任務。

Instagram終於要推出iPad版？（unsplash@brett-jordan）

Instagram的iPad版令人期待：

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儘管目前尚未推出iPad版本的Instagram應用，但iPad用戶仍可通過運行iPhone版本的應用來使用該平台。不過，由於該應用未針對iPad的大屏幕進行優化，用戶體驗存在明顯不足。

截至目前，關於iPad版Instagram的具體功能和發布時間，官方尚未披露更多細節。此次開發iPad應用被視為Instagram應對TikTok可能受限所制定的戰略之一。與此同時，Instagram還試圖通過吸引更多TikTok上的熱門創作者加入平台，進一步增強競爭力。

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近日，Instagram邀請了一批創作者前往紐約市體驗一款名為Edits的新視頻編輯工具。這款應用旨在替代一款於今年1月被下架的視頻編輯軟件，主要面向在移動設備上創作短視頻的用戶。Edits提供了一系列視頻編輯功能，幫助創作者更高效地製作內容。

此外，Instagram還對其短格式視頻功能Reels進行了升級，將視頻時長限制從原來的90秒延長至3分鐘，以與TikTok的視頻時長保持一致。同時，Instagram對界面進行了調整，使其風格更接近TikTok，從而提升用戶體驗。

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