揭曉7大隱藏家電食電怪獸　一文揪出夏天電費暴漲元兇讓你秒慳錢

夏天來臨，冷氣、電風扇的使用率大幅增加，電費也隨之飆漲。要省錢還是要舒適？其實除了冷氣和冰箱外，還有不少被忽略的「吃電怪獸」，現在帶你一起舒適一「夏」。



高功率家電TOP 7 潛在耗電兇手👇

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「高功率電器」指能即時產生熱能的產品，也代表高耗電，包括：

1. 焗爐（烤箱）（約800W）

2. 電磁爐（約1,300W）

3. 電暖器（約1,500W）

4. 電熱水瓶（約700W）

5. 熨斗（約1,100W）

6. 微波爐（約1,100W）

7. 風筒（吹風機）（約1,000W）



這類家電的共通點：功率高、產熱快，卻常被長時間使用或插在延長線上。需要提醒，若同時開啟多台高功率電器，容易導致電流超載，甚至引發電線走火、火災等安全問題。

吃電怪獸2大類型 穩定進攻型VS隱形潛伏型👇

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穩定進攻型

這類家電雖看似平穩，卻因為需要長時間保温或待機，成為日常最大電費元兇：

1. 電熱水瓶

2. 儲熱式電熱水器

3. 電鍋



建議：加裝定時器，避免長時間保温，購買能源效率一級之家電。

隱形潛伏型

即使關機了也持續「偷電」，被戲稱是電力的薪水小偷，包括：

1. 電視機頂盒（電視機上盒）

2. 音響設備

3. 噴墨打印機（噴墨印表機）



建議：改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。

電費怎麼算？教你3步驟搞懂電量

1. 查電器消耗功率（W）

2. 乘以每日使用時間（h）

3. 除以1,000（W/kW）＝消耗度數（kWh）



舉例：

一台功率145W的除濕機，若每天開12小時：

145W×12h＝1,740Wh（約1.74度電／天）



炎熱夏天來臨、電價又漲，除了注意冷氣使用，更要警覺家中是否藏有「吃電怪獸」。學會看瓦數、計算使用時間，搭配節能習慣，讓你一舉兩得！

延伸閲讀：夏日開冷氣 6招省電秘訣大公開 風量調大與電風扇搭配更節能（點擊連結看全文）

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