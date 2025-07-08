iPhone 17 Air為超薄設計屈就 前鏡頭竟要讓路？蘋果陷兩難
撰文：快科技
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蘋果今年將推出iPhone 17 Air取代Plus系列，該機主打超薄機身，厚度只有5.5mm左右。需要注意的是，這款機型為了極致的輕薄做出了很多妥協。
根據最新曝光的iPhone 17系列貼膜顯示，iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max三款機型與前幾代一致，都保持前攝開孔靠右，只有iPhone 17 Air開口偏向左側。
推測這應該是蘋果為了輕薄調整了內部結構，不得已將前攝開孔挪位。
不過前攝開孔位置對用戶日常使用影響不大，但超薄電池壓縮的電池容量將會讓用戶非常痛苦。
網上流傳的iPhone 17系列圖片：
據爆料，iPhone 17 Air電池容量只有3000多毫安時，這在大屏+高刷的加持下，可能會讓續航成為一個巨大痛點。
為了實現極致輕薄，蘋果還直接取消了實體SIM卡槽，如果下半年國內eSIM無法開放，該機將無緣在國內上市。
另外，iPhone 17 Air的機身強度也引起不少擔憂，此前iPhone 6 Plus就曾出現「彎曲門」，在口袋中就能讓手機彎曲變形。
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