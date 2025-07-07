iPhone 17 Pro迎來蘋果史上最大變化？最新爆料外觀調整果粉必看

最新消息，博主MaJin Bu爆料稱iPhone 17 Pro的蘋果Logo有所調整，其位置下移。他還爆料，為了凸顯這個Logo，手機殼廠商將會重新設計MagSafe殼。



如果爆料屬實的話，那麼iPhone 17 Pro將是iPhone 11以來蘋果Logo第一次大調整的機型，這也是蘋果史上變化最大的iPhone。

另外，iPhone 17 Pro系列採用橫向大矩陣DECO，後置三攝位置在左側，閃光燈和LIDAR激光雷達掃描儀位於矩陣相機右側，外觀神似小米11 Ultra。

核心配置上，iPhone 17 Pro系列首次配備12GB內存，並搭載A19 Pro晶片。對比A18和A18 Pro，A19系列晶片將採用台積電第三代3nm製程N3P工藝，在相同功耗下，N3P的性能提升了5%，而在相同性能下，其功耗降低了5%至10%。

按照慣例，iPhone 17系列會在9月份正式登場。

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