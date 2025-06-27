iPhone近2個月全球銷量激增　為何AI更新沒亮點果粉照樣買單？

iPhone 4-5月全球銷量年增雙位數，美國與中國市場為主要成長動能，日本、印度市場銷量也呈雙位數成長，而印度除了是製造中心，市場也具龐大成長潛力。



根據科技市場研究機構Counterpoint Research最新《全球智慧型手機每月銷售報告》初步數據，Apple iPhone於2025年第二季前兩個月（4月與5月）的全球銷量年增15%，創下歷年同期新高，市佔率亦為疫情後同期最高。

美國與中國，作為Apple兩大關鍵市場，在統計期間雙雙轉為正成長，打破過去三年在此非旺季時期的下滑趨勢。 特別是在中國市場，Apple於5月重返市佔第一的位置，顯示其在經歷與華為等品牌激烈競爭後，逐漸回穩並展現反彈力道。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam指出，雖然iPhone在2025年第二季表現目前看起來穩健，但如同以往，一切仍取決於美國與中國市場的走勢。

Counterpoint Research正在觀察兩個趨勢：

近期美國是否因關稅疑慮而提前購機？

中國政府補貼政策與促銷優惠是否仍有助於推升iPhone需求？



Ivan補充，這兩項趨勢的確正面影響了Apple全球iPhone銷售表現。

4月-5月iPhone各地銷售和同比增長情況統計圖（Counterpoint）

日本、印度中高階手機市場表現亮眼，達雙位數年成長

除了中國和美國之外，日本、印度與中東高階市場亦貢獻亮眼的雙位數年成長表現。 其中，日本市場對iPhone的需求明顯回升，展現強勁動能。

Counterpoint Research日本分析師Yoko Miyashita表示，日本消費者對於新推出的iPhone 16e反應熱烈，該機型延續過去iPhone SE等小尺寸機種的受歡迎程度，以親民的價格搭載Apple Intelligence、簡約設計風格，正好貼合日本用戶偏好。

Counterpoint Research也觀察到日本市場在iPhone 16基本款與舊款iPhone 14銷售同樣強勁，特別是在電信商促銷推動下，帶動明顯成長。

日本和印度人民對升級手機表現積極（AI生成圖片）

印度則持續成為Apple布局全球的重要市場，不僅是製造中心，同時也是成長潛力龐大的終端市場。

Counterpoint Research研究副總裁Neil Shah指出，「對印度科技使用者而言，iPhone是最具渴望的科技產品，」 隨著愈來愈多成熟的智慧型手機用戶開始升級，iOS生態系持續吸引新用戶加入。Neil Shah補充，目前iPhone在印度銷量的快速成長令人印象深刻，但長遠來看，Apple的配件與服務才是持續推升成長的關鍵。

AI代理尚未成為換機潮主因，但WWDC已為Apple爭取更多技術升級準備時間

針對近期AI熱潮對於換機潮的影響，Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack分析，目前美國，尤其是中國市場對iPhone的需求上升，顯示對多數智慧型手機消費者而言，Agentic AI（AI代理）尚未成為購機決策的關鍵因素——對於有意升級iPhone的用戶更是如此。

綜合WWDC（Apple全球開發者大會）釋出的資訊與整體市場脈絡來看，Jeff認為Apple已成功爭取到更多時間，為未來Siri的重大升級與突破性體驗做好充分準備。

Apple Intelligence（蘋果官網）

延伸閲讀：iPhone 16e開局慘淡 歐洲銷量排第9不及前代SE：699歐元定價過高（點擊連結看全文）

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】