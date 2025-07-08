科技黃牛搶演唱會門票成亂象　算法搶票如何讓觀眾一票難求

早前，不少人發現，儘管自己動作迅速，但在搶購演唱會門票、預約景區或掛號時卻總是無功而返。這是為什麼？



調查發現，手機信令數據揭示了一些線索：某大型票務App在演唱會開票當天的活躍用戶數比平時高出55%；而截至6月29日，一些熱門博物館的小程序訪問量也較6月初增長了超過54.2%。

《G.E.M. I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》香港站座位圖。（快達網圖片）

值得關注的是，如今不少「黃牛」早已不再靠大量人力操作，而是轉向技術手段。有應用程序可以模擬真人點擊，高速重複購買操作，不僅速度遠超人工，還能長時間不間斷運行。

但這只是「科技黃牛」的初步手段。他們還掌握了更高級的技術，比如所謂的「速通插件」。這些工具利用駭客技術繞過正常流程，提前跳轉到支付頁面，甚至能讀取後台數據庫訊息，繞開平台的驗證機制，在極短時間內完成下單操作。

搶票網站頻繁卡頓，難以搶到票（中關村在線提供）

此前有報道顯示，今年1月江蘇鎮江警方偵破一起重大倒票案件，抓獲45名涉案人員，查獲17種用於搶票的非法軟件。該案涉及全國範圍內450場演唱會，非法銷售門票數量超過3萬張。

需要指出的是，這類「外掛」軟件通過非法方式破解票務系統的安全防護，未經授權獲取系統數據，以達到快速搶票的目的，已涉嫌觸犯非法獲取計算機訊息系統數據罪。普通用戶如果使用這類工具，不僅可能面臨法律風險，還可能導致個人訊息泄露，帶來嚴重安全隱患。

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