AKB48香港演唱會2025｜HKTicketing公售攻略｜連結＋座位表

AKB48香港演唱會2025｜HKTicketing公售攻略｜售票購票連結、座位表｜AKB48 成軍20週年，首次以大team形式來港舉行演唱會，10月7日於香港會展開唱！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



AKB48 20週年香港演唱會重磅登場，自2005年成軍以來，AKB48從未在香港舉辦專場演唱會，她們終於記得香港fans了！其中十六位成員將會來香港同大家一齊慶祝！準備好同偶像近距離互動，感受熱血舞台嗎？決定於2025年10月7日在香港會展只演一場。即將在8月11日HKTicketing公開發售。

AKB48香港演唱會2025｜8.11 HKTicketing門票公開開售

開賣時間：2025年8月11日早上10時

開賣連結：連結1、連結2

AKB48香港演唱會2025｜7.14 Trip.com優先門票開售

開賣時間：2025年7月14日早上10時

開賣連結：Trip.com連結

AKB48香港演唱會2025 購票資訊及連結

演出成員（排名不分先後）：

伊藤百花、千葉恵裏、八木愛月、佐藤綺星、山內瑞葵、花田藍衣、秋山由奈、小慄有以、倉野尾成美、向井地美音、阪川陽香、大盛真歩、平田侑希、武藤小麟、下尾美羽、新井彩永

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

AKB48香港演唱會2025｜HKTicketing 公售門票開售

開賣時間：待定

開賣連結：待定

門券票價分爲$1688 / $1288 / $988 / $688

AKB48香港演唱會2025 座位表

AKB48香港演唱會2025 座位表

官方公布「AKB48香港演唱會2025」座位表及門券價錢為港幣 $1688 / $1288 / $988 / $688（全場坐位）

AKB48香港演唱會2025 演出日期

AKB48香港演唱會2025 演出日期為10月7日，合共1場。

AKB48香港演唱會2025 公開發售資訊

AKB48香港演唱會2025 8月11日早上10時起於HKTicketing公售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

AKB48香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「AKB48香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。