iPhone 17e將於明年春登場？國內這家OLED屏幕供貨量預期最大

據媒體報道，蘋果計劃明年春季發佈iPhone 17e，從明年開始，蘋果每年都會推出iPhone e系列機型，並且給iPhone設定了2.2億-2.3億台的年出貨量目標。



據悉，iPhone 17e採用的是16e同款OLED屏幕，京東方、三星參與了iPhone 17e OLED項目研發工作，LG Display也有可能會參與其中，值得注意的是，今年上市的iPhone 16e由京東方、三星和LG Display三家供貨，其中京東方的供貨量最大。

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業內人士指出，蘋果在AI領域落後競爭對手，在追趕對手的過程中，蘋果必須要保證iPhone整體出貨量不出現明顯波動，所以像iPhone e系列這種廉價機型一年一更很有必要。

目前尚不確定iPhone 17e的規格參數，按照iPhone 16e的升級策略，iPhone 17e預計會搭載最新的A19晶片，配備8GB內存，支持Apple智能，並引入iPhone 17系列的一些小功能，比如相機控制鍵等等。

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