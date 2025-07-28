移動版RTX 5090對比桌面顯示卡性能實測　竟不如同代下位型號?

目前RTX50系顯卡中，定位最高的就是RTX 5090。大家有沒有想過，移動版RTX 5090的性能，如果放在桌面端，它的性能表現究竟如何呢。



今天，我們對於移動版RTX 5090進行對比評測，主要對比一下桌面顯卡，看看移動版RTX 5090是不是像大家想象的那樣生猛。

Nvidia顯卡桌面版實物演示圖（Christian Wiediger@unsplash）

首先看一下規格。移動版RTX 5090在架構方面與桌面版一致，採用的是Blackwell架構，支持DLSS4的多幀生成。它有著10496個CUDA核心，核心頻率為1095MHz，Boost頻率為1597MHz；顯存為24GB GDDR7，顯存帶寬256bit，顯存頻率1750MHz。

RTX5090在性能檢測軟件GPU-Z上的規格（中關村在線提供）

其實單純從規格上就能看出，移動版RTX 5090與桌面版RTX 5090的差距還是非常大的，後者有著21760個CUDA核心，幾乎是移動版RTX 5090的兩倍。而且顯存容量、位寬也更大，為32GB GDDR7、512bit位寬。單純從規格上看，移動版RTX 5090與桌面版RTX 5080比較接近，後者有10752個CUDA核心。

但是，我們必須考慮一個問題，那就是移動版RTX 5090的最大功耗只有175W，就算是與桌面版RTX 5080（360W）的規格一樣，較低的功耗自然對性能有著明顯影響。所以下面的測試，我們選擇了桌面版RTX 5070 Ti（300W）和RTX 5070（250W）進行對比，這樣更合理一些。

測試結果主要以3DMARK成績為主。下面我們看一下各個測試項的成績。

首先是代表DX11性能的Fire Strike測試套裝。從成績能夠看出，確實如所料一般，移動版RTX 5090的性能也僅僅與桌面版RTX 5070 Ti相近，落後大約5%左右。另外，很多搭載移動版RTX 5090的機型上也會提供頻率滑塊，這裏我們對頻率和顯存頻率均提高200MHz。即使如此，移動版RTX 5090的性能也沒有超過桌面版RTX 5070 Ti。

RTX 5090在3dmark上的FS理論性能測試對比圖（中關村在線提供）

其次是代表DX12性能的Time Spy測試套裝。從成績來看，移動版RTX 5090依舊沒有追上桌面版RTX 5070 Ti，即使超頻200MHz也是如此，性能差距在8%左右；超頻200MHz後差距在6%左右。

RTX 5090在3dmark上的TS理論性能測試對比圖（中關村在線提供）

再次是代表光追性能的Port Royal測試，可以看到移動版RTX 5090與桌面版RTX 5070 Ti有著較為明顯的差距，超過了10%。

RTX 5090在3dmark上的PortRoyal理論性能測試對比圖（中關村在線提供）

最後是Speed Way測試，移動版RTX 5090與桌面版RTX 5070 Ti的差距依舊明顯，差距仍舊在10%以上。

RTX 5090在3dmark上的SpeedWay理論性能測試對比圖（中關村在線提供）

其實從測試中能夠看到，移動版RTX 5090的性能雖然在移動端是頂級水平，但如果對比桌面端的話，看起來並不理想，甚至不如桌面版RTX 5070 Ti。這裏面很重要的原因就是，移動版RTX 5090的功耗受限實在是太過於嚴重了，175W的功耗對於這麼大規模的核心來說完全不夠。

而且從增加200MHz頻率和顯存頻率得到的成績能夠看出，移動版RTX 5090的性能還是可以再提升的。換句話說，移動版RTX 5090有著不錯的超頻空間，即使功耗只有175W，也可以通過增加一定的核心頻率獲得更強勁的性能。

此外，移動版RTX 5090相比RTX 5070 Ti的另一項優勢，是大顯存。移動版RTX 5090雖然沒有32GB顯存，但仍舊有著24GB的顯存，這可比桌面版RTX 5080和RTX 5070 Ti的16GB大多了。這對於像AI計算、創作等工作來說，移動版RTX 5090還是有一定優勢的。

RTX 5090在3DMARK上的SpeedWay理論性能測試對比圖（中關村在線提供）

總結，移動版RTX 5090的性能在移動端是頂級的存在，但放在桌面端的話，其性能介於RTX 5070 Ti和RTX 5070之間，與RTX 5070 Ti的差距並不是很大。移動版RTX 5090有著更大的規模，但性能卻不如桌面版RTX 5070 Ti，主要原因在於最高175W的功耗上限對於性能的影響實在是太大了，嚴重限制了移動版RTX 5090的性能表現。不過移動版RTX 5090的大顯存在部分場景下有著更明顯的優勢，算是彌補了性能上的遺憾。

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