SSD選購必讀｜SLC/MLC/TLC/QLC性能壽命全解析　精明消費這樣選

隨着價格不斷降低，固態硬盤基本上已經壟斷了2TB以下容量的硬盤市場，不過很多固態硬盤在詳情頁面卻對存儲顆粒的種類諱莫如深，這是為什麼，SLC/MLC/TLC/QLC應該如何選擇呢？



市面上有不同的SSD（中關村在線提供）

固態硬盤的主要元件是主控晶片和閃存顆粒，有些固態硬盤中還會有獨立的緩存晶片，而SLC/MLC/TLC/QLC說的就是閃存顆粒的不同類型。

SSD固態硬盤的不同類型（AI生成圖）

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SLC全稱是Single-LevelCell，意為單層存儲單元，每個Cell單元只存儲1bit訊息，只有0、1兩種電壓變化。雖然其容量最小，但是其壽命非常長，P/E壽命可以達到10萬次之多，可以說非常離譜，但是其缺點也非常明顯，就是貴，導致只有極少數用戶能夠承擔得起。

MLC全稱為Multi-LevelCell，意為多層存儲單元，多層本來是對應單層的，但後續出現了3層及4層，為了方便區分，MLC一般指代雙層存儲。MLC的每個cell單元存儲2bit訊息，意味着容量相比SLC翻番，但是電壓控制要更複雜，性能也更低一些，P/E壽命可達1萬次。MLC的價格同樣非常貴，早期的固態硬盤和部分企業級固態才用得上。

SLC/MLC/TLC/QLC性能壽命各有不月一口（中關村在線提供）

TLC的全稱是Triple-LevelCell，意為三層存儲單元，每個cell單元存儲3bit訊息，也就是說容量在MLC的基礎上再提升50%，當然電壓控制也要更複雜。雖然TLC的閃存顆粒P/E次數降至3000次，但是其價格要便宜得多，可以說TLC是推進固態硬盤普及的一大功臣。

QLC全稱是Quad-LevelCell，也就是四層存儲單元，顧名思義每個單元存儲4bit訊息，其容量在MLC的基礎上翻番，實現了更高的存儲密度。不過由於電壓的控制多達16種變化，其P/E壽命將至1000餘次。

容易發現，SLC/MLC/TLC/QLC的綜合性能不斷降低，P/E壽命也逐漸減少，但是換來了容量的大幅提升。而且因為價格太貴，目前SLC和MLC的固態硬盤已經淡出了市場，目前能買到的絕大多數都是TLC和QLC固態硬盤了。如果想要查看自己使用的硬盤是哪種顆粒，可以在SSD-Z中的單元這裏看到，一些雜牌產品是不會顯示的。

用軟件也可查出SSD的類型。（中關村在線提供）

在使用體驗方面，TLC和QLC固態硬盤都會配置SLC緩存，順序讀速達到6000MB/s都沒有什麼問題，實際使用中可能沒有明顯差異。

雖然QLC固態的1000次P/E次數聽起來不多，但大多數用戶其實都用不到，換算到1TB的硬盤上可以累積寫入1000TB的數據，按照每天寫入200GB計算，可以連續寫入13年之久。

但是如果覺得應該選更便宜的QLC，那你就錯了。QLC的緩外速度要比TLC低得多，在運行大容量的3A遊戲或執行大型任務的時候會有感知，最重要的是QLC的容量比TLC提升了33%，但是價格卻只便宜了很少很少，對於消費者來說並不划算，所以等QLC繼續降價到真便宜的時候再下單，不然還是選擇TLC吧。

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