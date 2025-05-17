遊戲玩家口中的DLSS、FSR與XeSS究竟是什麼？一文看清這些魔法

遊戲玩家都在追求更精美的畫面和更高的幀數，但這兩者卻始終是一對難以調和的矛盾。為了解決這一難題，NVIDIA、AMD、Intel 三大顯卡廠商分別推出了自己的「黑科技」也就是幀生成技術。



4K DLSS3（中關村在線提供）

DLSS：NVIDIA的技術先鋒

DLSS全稱是DeepLearning Super Sampling，意為深度學習超級採樣，是NVIDIA專為RTX顯卡系列打造的圖像渲染技術，因為讀起來比較拗口，所以也會被遊戲玩家戲稱為大力水手。

它利用深度學習算法，通過降低遊戲渲染分辨率來減輕顯卡負擔，隨後利用深度神經網絡（DNN）將低分辨率圖像智能放大至高分辨率，從而增強圖像的清晰度和細節呈現。DLSS的核心在於其預先訓練好的深度學習模型，這些模型能夠識別圖像中的關鍵元素，如邊緣、紋理和模式，並在放大過程中進行改善。

DLSS：NVIDIA的技術先鋒（中關村在線提供）

DLSS的優勢在於其高效的性能提升和畫質優化。在啟用DLSS後，遊戲幀率能夠顯著提升，同時保持甚至超越原生高分辨率渲染的畫質。例如，在動作冒險遊戲《古墓麗影：暗影》中，開啟DLSS後，玩家在複雜場景中能夠享受到更加流暢的遊戲體驗。此外，DLSS還支持多種模式選擇，如「質量」、「平衡」、「性能」和「超級性能」，玩家可以根據自己的硬件配置和對畫面的需求進行調整。

FSR：AMD的開源解決方案

FSR全稱為FidelityFXSuper Resolution，意為超分辨率技術，是AMD基於FidelityFX圖像質量工具包實現的一套開源超分辨率算法。與DLSS不同，FSR不依賴於AI神經網絡模型，而是採用精巧的數學和算法來實現圖像的超分辨率。FSR能夠在較低的系統性能開銷下實現卓越的視覺質量，讓遊戲更加高效地運用顯卡運算資源。

FSR：AMD的開源解決方案（中關村在線提供）

FSR的優勢在於其開源性和廣泛的兼容性。作為開源技術，FSR能夠被更多的遊戲開發商採用，為玩家提供更加豐富的遊戲選擇。同時，FSR支持多種分辨率和畫質模式的選擇，讓玩家能夠根據自己的硬件配置和需求進行靈活調整。

XeSS：Intel的後來居上

XeSS的全稱是XeSuper Sampling，意為Intel超級採樣技術，它是Intel推出的一種基於機器學習的圖像放大和增強技術。它主要應用於遊戲領域，旨在通過AI算法和硬件加速來優化遊戲性能，提升畫面質量或遊戲幀數。XeSS允許遊戲在較低的分辨率下進行渲染，然後利用AI技術將圖像放大至更高分辨率，從而顯著減輕顯卡的計算負擔。

XeSS：Intel的後來居上（中關村在線提供）

與DLSS和FSR類似，XeSS也支持多種畫質和性能模式的選擇，讓玩家能夠根據自己的需求進行調整。隨着Intel與更多遊戲開發商和硬件廠商的合作加深，XeSS技術的生態系統將更加完善。

其實這三個技術都是通過將低圖像的分辨率來獲得更高的幀數，同時利用算法以及AI輔助將畫面填充到高分辨率，對於遊戲玩家來說，一般就是自己用誰家的顯卡，在遊戲裏選對應的功能即可。不過還是有相當一部分玩家使用的是老顯卡，並不支持新的技術，那就可以看遊戲支持開啟哪個用哪個就可以了。

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