Huawei Mate 80系列首搭主動散熱系統？大圓鏡頭+麒麟晶片成焦點

博主數碼閒聊站爆料，華為Mate 80系列採用大圓鏡頭方案，這次華為還玩了一個驚喜。



該博主暗示，這個驚喜是散熱風扇，華為首次在Mate旗艦手機裏內置了主動散熱系統，華為還申請了相關專利。

當前手機行業通常使用VC均熱板來解決散熱問題，通過液體蒸發吸熱和冷凝排熱這一物理過程，將手機高温區域的熱量均勻傳導出去，保障Soc持久穩定運行。

相比VC散熱，內置風扇模組的主動散熱方案更為高效，它通過冷熱空氣交換將手機內部的熱量快速傳導出來，這不僅可以讓晶片持久運行不降頻，還允許手機適當放寬對晶片的功耗限制。

這次華為將散熱風扇應用到Mate 80系列旗艦上，這將會顯著提升麒麟晶片的性能上限。

按照慣例，今年下半年亮相的Mate 80系列仍然有4款機型，分別是Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+和Mate 80 RS非凡大師。

點擊查看華為Mate系列手機其他型號的高清圖片👇👇👇

+ 4

延伸閲讀：Huawei Pura 80系列外掛8倍變焦套裝解鎖潛能 手機秒變專業相機（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】