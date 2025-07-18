小米16 Pro設計傳承　標誌性橫向矩陣相機復刻11 Ultra經典

博主數碼閒聊站繪製了小米16 Pro的輪廓簡圖，可以看到該機採用橫向大矩陣相機DECO，神似小米11 Ultra，這是自小米12以來，小米Pro系列工業設計變化最大的一次。



此前在2021年3月，小米正式推出小米11 Ultra，該機採用橫向大矩陣相機DECO，並且11 Ultra在背蓋與後攝連接處設計了一個小小的「火山口」，攝像頭右側還嵌入了一塊副屏，辨識度拉滿。

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據爆料，小米16 Pro後置徠卡三攝，包含主攝、潛望長焦以及超廣角，尚不確定是否會加入副屏。

值得注意的是，數碼閒聊站曾經暗示，小米16 Pro系列有兩款，尺寸分別是6.3英寸和6.8英寸，二者都是直屏形態。

核心性能方面，小米16系列標配高通驍龍（Snapdragon） 8 Elite 2旗艦平台，它採用第二代自研Oryon CPU架構，基於台積電第三代3nm製程製造，GPU獨立緩存提升至16MB，GeekBench 6單核理論性能設定在4000+，多核成績11000+。

該機預計會在9月份登場。

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