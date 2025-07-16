小米汽車YU7現象級熱銷　富豪客群佔比超30%　北上杭成銷量榜首

根據小米官方公布的數據，小米汽車上市僅15個月，交付已超30萬台，成為最快達成這一成績的國產新勢力品牌。



相較於小米傳統家電3C品類，小米汽車在一代產品中就明確採取相對中高端的定位策略，持續通過SU7Ultra，小米YU7等產品鞏固小米汽車在20W+以上的客戶心智，在小米持續推進高端化建設的過程中起到了巨大的支撐作用。

奧維雲網（AVC）線下門店客流監測數據顯示，小米汽車類門店和小米3C家電類門店呈現出明顯的人群差異，在家電3C類的小米之家店，其到店客流整體仍然以中產人群為主，但在小米汽車門店的客流表現上已經出現明顯反轉，其富豪佔比成為門店客流的佔比第一群體，2025年6月整體門店富豪人群佔比超過30%，同時超級富豪的比例也有大幅度的提升。

那到底是哪些群體在買小米汽車呢？此前雷軍公布的小米YU7訂單用戶畫像分析（首銷期前幾天的數據），可以從中窺探一二。

YU7鎖單用戶平均年齡33歲，女性佔比30%

分析：YU7屬於年輕至中年消費群體，該車型主要吸引經濟穩定、具備較強購買力的職場人士或家庭用戶；YU7的用戶以男性為主，女性市場仍有拓展空間，但男性購買力為主導

SU7轉單YU7比例，佔總體訂單的15%以下

分析：兩款車型定位或用戶群體存在明顯差異，SU7用戶對YU7的接受度較低。可能因為YU7定位高於SU7，導致用戶偏好不同。或因功能/設計差異，SU7用戶更看重特定性能、外觀等，而YU7更注重續航和實用

YU7使用iPhone用戶佔比52.4%，比SU7高

分析：iPhone用戶通常傾向於高端品牌，消費能力強，YU7可能被視為更「科技感」或「高端」的選擇。並且小米生態系統兼容iOS生態方面優化更好，能吸引蘋果用戶

YU7訂單TOP3是上海、杭州、北京

分析：北上杭都是網路高收入水平的城市，消費者對中高端車型的接受度高，消費能力強，網路訊息滲透更深；這些城市對智能汽車、新興品牌的接受度更強。

此前，環球時報報道稱，

YU7現象折射中國經濟新預期。根據第三方數據，YU7上市72小時內，小米汽車全國335家門店中，平均每店鎖單800至900台，鎖單率高達75%-80%。

經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長厲克奧博也認為，這毫無疑問這是現象級事件。在整個汽車工業史上，從來沒有誰能一下子能有這麼高的訂單量。

對於YU7現象背後的原因，厲克奧博首先將它歸因為中國超大規模的消費市場。中國是全世界儲蓄率最高的國家之一。但儲蓄一定要轉化為消費，才能給經濟提供強大的動能。

過去我們是「短缺型經濟」，改革開放以來不斷有新的興奮點出現。最早，大家買自行車、買手錶、買縫紉機；後來工業化有了較快發展，尤其是民用領域，冰箱、電視、洗衣機，它們承載了人們對美好生活的期待；之後，大家開始買房買車。消費市場發展到現在，大家這些年好像覺得智能手機都換完了，汽車市場也接近飽和，似乎找不到消費領域的興奮點了。

「YU7現象」讓消費者一下很興奮，原因就是大家看到通過企業在先進科技上的創新，可以創造新的增長點，新的興奮點。YU7的熱銷證明中國的需求市場是非常龐大的。

用戶願意花這麼高的支出來購買一個汽車產品，體現的是對未來的積極預期，不管是對於中國經濟，還是對於自己的生活。我們有非常多有活力的、願意參與經濟活動的、對未來有着積極樂觀向上期待的年輕人。他們相信，生活還是會越來越好的，這就是中國經濟發展未來增長的一個基本的底氣。

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