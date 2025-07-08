2025 Q2 Android 晶片戰況：高通續稱霸　小米自家處理器首登場

近日，知名評測平台安兔兔發布了2025年第二季度的用戶偏好數據，其中涵蓋了當前Android手機處理器品牌的具體分佈情況。



在過去一個季度中，多家晶片廠商相繼推出新款產品，包括高通、聯發科、紫光展鋭和三星等。而在這一輪競爭中，小米也正式加入Android SoC戰場，成為值得關注的新力量，為市場帶來了新的不確定性。

Xiaomi 玄戒O1 宣傳圖（中關村在線提供）

從數據來看，儘管行業競爭日益激烈，高通依舊穩居Android陣營的主導位置，佔據了73%的市場份額。相較之下，聯發科以25%的佔比排在第二位，與高通之間存在明顯差距。紫光展鋭和三星則繼續保持小份額，影響力有限。

2025年度Q2季度-安兔兔用戶處理器品牌分佈情況餅形圖（安兔兔）

最值得注意的是小米首次出現在榜單中，其自主研發的玄戒O1晶片目前雖然僅佔有0.6%的市場份額，但考慮到這是小米首款自研SoC，並且僅搭載在少量機型上，這樣的成績已屬不俗。

安兔兔2025年Q2用戶偏好榜其他數據👇👇👇

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玄戒O1採用了台積電3nm工藝，配備十核CPU架構，官方數據顯示其在安兔兔平台的跑分可突破300萬。該晶片目前已應用於小米平板7 Ultra以及小米15 S Pro等設備。

這份榜單不僅反映了各大品牌在處理器領域的市場表現，也在一定程度上揭示了當下智能手機發展的方向和消費者的真實需求。雖然部分技術進步源於供應鏈的推動，但最終決定產業走向的，依然是用戶的實際選擇和使用反饋。

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