全球手機銷量中國三巨頭　小米橫掃市場　華為竟被擠出榜外

Canalys最新研究顯示，2025年第二季度，全球智能手機市場按年下滑1%，這是該行業連續六個季度以來的首次下跌。



儘管出貨量小幅下降，但這反映出各大廠商在消費者情緒謹慎，全球宏觀經濟環境不確定性的背景下，整體表現依舊穩定。

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2025年第二季度全球智能手機品牌市場份額排名

三星在本季度成功守住了市場領先地位，憑藉其Galaxy A系列，佔據了19%的市場份額。

蘋果位列第二，佔比16%。

小米本季度表現穩定，佔據15%的市場份額，位列第三，也是全球銷量最好的中國手機品牌。

小米集團合夥人、總裁，手機部總裁，小米品牌總經理盧偉冰表示，今年手機全球大盤幾乎沒有增長，在非常成熟的手機產業，每進步一點都非常不容易。

雖然小米已經連續5年手機全球第三，但持續進步和提升的決心不變。

傳音和OPPO分別以9%的市場份額躋身前五。

小米16系列新品爆料：配置與發布信息

以下為詳細排名：

據博主「智慧皮卡丘」透露，小米16系列將在9月份登場，首發搭載高通新一代處理器驍龍（Snapdragon）8 Elite 2。

新機將搭載全新的澎湃OS 3.0系統，爆料稱更靈動，流暢度應該會有所提升。

此外，屏幕規格會略有變化，採用全新的R角方案，而且是寬屏比，整體看起來會更加舒適。

不出意外，小米16將採用1.5K分辨率，小米16 Pro將採用2K分辨率，與上一代保持一致。

驍龍8Elite 2處理器性能解析

據悉，驍龍8 Elite 2基於台積電第三代3nm製程製造，採用第二代自研Oryon CPU架構，GPU獨立記憶體提升至16MB，GeekBench 6單核理論性能設定在4000+，多核成績11000+。

作為對比，驍龍8 Elite的單核成績在3100左右，多核成績在9800左右。

另外，目前小米16系列測試了超過7000mAh的電池，這對於小屏的小米16來說非常實用，續航水平會大大提升，成為最強續航小屏旗艦。

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