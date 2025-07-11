史上最薄iPhone 17 Air 6.6英寸屏+無實體卡槽 提供這4款配色
撰文：快科技
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博主Majin Bu爆料稱，iPhone 17 Air將提供4種配色，分別是白色、黑色、淺金色和淺藍色。
該博主稱，淺藍色與最新款MacBook Air的天藍色（Sky Blue）版本相近，因此蘋果可能會將「天藍色」這一名稱沿用到iPhone 17 Air上。
作為iPhone 17系列新成員，iPhone 17 Air將取代Plus，該機主打超薄設計，其厚度只有5.5mm，是蘋果史上最薄iPhone，重量只有146g，僅僅比iPhone 6s重了3g。
核心配置上，該機採用6.6英寸OLED屏幕，搭載A19晶片，配備12GB Ram，後置一顆4800萬像素攝像頭，機身側邊沒有物理SIM卡槽，只支援eSIM。
值得注意的是，因iPhone 17 Air設計過於輕薄，蘋果無法塞進大容量電池，爆料稱17 Air電池容量比iPhone 16減少約20%，可能不到3000mAh，為了彌補續航方面的短板，蘋果可能會推出支持MagSafe充電的外接電池，方便手機及時回血。
該機將在9月份正式發布。
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