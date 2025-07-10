iPhone 17系列將放棄鈦金屬、不鏽鋼？回歸鋁合金背後原因曝光

最新消息顯示，iPhone 17 Pro系列將不再採用鈦金屬和不鏽鋼材質，而是全面回歸使用鋁合金機身，這標誌着蘋果在機身材料的選擇上出現了明顯轉變。



自2017年的iPhone X至2022年的iPhone 14 Pro，蘋果一直在官網上強調使用了手術級不鏽鋼邊框。對蘋果而言，不鏽鋼被視為高端材質的重要代表。而從iPhone 15 Pro系列開始，蘋果將邊框材質升級為全新的鈦金屬，並在宣傳中重點突出這一變化，將其定位為繼不鏽鋼之後的又一高端選擇。

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然而，即將發布的iPhone 17 Pro系列卻放棄了此前主打的高端金屬材質，轉而全面採用鋁合金。據數碼博主透露，蘋果似乎已不再執着於不斷嘗試新的高端材料。

與鈦金屬相比，鋁的密度更小，有助於減輕機身重量，在加工和運輸方面也更具便利性。但就質感而言，鋁合金的表現仍不及不鏽鋼和鈦金屬。

此外，環保因素也是此次材質變更的重要考量之一。相較於鈦金屬，鋁的碳排放更低，更符合蘋果的可持續發展目標。蘋果計劃在2030年之前實現整個產品生命周期及供應鏈的碳中和，並希望屆時所有材料均來自可再生或回收資源，逐步擺脱對礦產開採的依賴。

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