小米YU7引爭議　用手機晶片+高價紙巾盒　車規級標準到底有多嚴？

近段時間大家討論最多的可能就是車規級這三個字，一個是小米YU7用驍龍8 Gen3（手機用的晶片），而另外一個是YU7磁吸紙巾盒賣169元人民幣（雷軍稱車規級成本巨高）。



所謂的「車規級」簡單來說，就是汽車上用到的可靠的零配件，但它們卻並不簡單。「車規級」零部件、材料或系統，必須符合汽車行業特定的嚴格質量、可靠性、安全性和環境適應性標準，能夠滿足汽車在惡劣、複雜、長壽命周期使用環境下的要求。不是哪個零配件或者是車內用品，都能稱之為「車規級」 。

點擊圖片放大看，小米YU7如何定義車規級：👇👇👇

所以問題就來了，車規級相較於消費級有主要區別在哪裏：

1. 更嚴苛的工作環境： 需要承受更寬的溫度範圍（-40°C到+125°C甚至更高）、更強的振動衝擊、濕度變化、油污鹽霧等化學腐蝕；

2. 更高的可靠性要求： 汽車設計壽命通常在10-15年或15萬-25萬公里以上，期間要求故障率極低，為百萬分之一，但主機廠的目標通常是接近零缺陷。而消費級則只要求3-5年。（消費級電子產品故障率5%左右，與車規級差了50萬倍左右。）

3. 更高的安全要求： 尤其是涉及安全關鍵系統，如動力總成、剎車、轉向、安全氣囊的部件，失效可能導致嚴重後果。

4. 更長的產品生命周期和供貨保證： 汽車開發周期長，車型生產周期也長，要求零部件供應商能提供長期穩定的供貨和技術支持。

5. 嚴格的生產過程控制： 要求供應商具備高水平的質量管理體系（如IATF16949）和過程控制能力。

為了確保大家在行駛中的安全，汽車上幾乎所有的電子配件都必須是車規級，這也可能也是大家爭議小米YU7用驍龍8 Gen3的地方，而一些車內用品其實也是要達到車規級的。

「車規級」是一個嚴肅的名稱，是一個涵蓋質量、可靠性、安全性、環境適應性等多維度的綜合性要求，所以，這三個字不能輕易提起，提了就要滿足 「車規級」 的標準。



延伸閲讀：小米SU7 Ultra紐北創紀錄 0-100km/h加速1.98s 還有這極速數據（點擊連結看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】