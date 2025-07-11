蘋果秘密研發智能眼鏡 2027年量產主打輕量 對標Meta引熱議
撰文：快科技
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據供應鏈分析師郭明錤透露，蘋果正秘密研發一款對標Meta Ray-Ban的智能眼鏡，計劃於2027年第二季度投入量產。
這款設備將支持拍照、視頻錄製、音樂播放等功能，並配備觸控與語音交互系統，儘管首批產品暫不搭載增強現實顯示屏，但其市場定位已引發行業對智能穿戴賽道的新一輪關注。
郭明錤指出，蘋果智能眼鏡將提供多樣化鏡框與材質選擇，試圖在工業設計上與Meta形成差異化競爭。
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對比Meta Ray-Ban眼鏡的1200萬像素攝像頭、1080P視頻錄製能力及最長36小時續航（含便攜盒），蘋果尚未公布具體硬件參數，但強調用戶體驗的輕量化設計。
值得注意的是，兩款產品均選擇在初期放棄AR顯示屏，轉而聚焦基礎智能交互功能。
這款產品預計將在未來幾年內改變智能穿戴設備的市場格局，成為蘋果在可穿戴設備領域的又一重要佈局。
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