國產玻璃硬盤年底產業化　360TB容量抗干擾　AI存儲告別數據丟失

據中國光谷官方公眾號報道，華中科技大學武漢光電國家研究中心張靜宇和團隊打造的「玻璃硬盤」，將在今年底落地產業化，正與全國範圍的數據中心展開應用接洽。



未來，將率先服務網路數據中心、AI大模型訓練數據存儲及歷史檔案長期保存等關鍵領域。

該項技術榮獲2024年全國顛覆性技術創新大賽卓越獎，依託納米光柵結構並以玻璃作為存儲介質，利用飛秒激光在玻璃內部寫入和讀取數據，堪稱目前壽命最長且超高密度的數據存儲方案。

該團隊攻克了玻璃多維存儲技術中寫入速度慢的核心問題，開發轉動伺服光驅系統，讀寫速度快、體積小、成本低。

目前，設備已實現全國產化，具備自主知識產權，未來可廣泛用於檔案存儲、數據中心及雲存儲市場，推動數據存儲技術的革命性進步，顛覆現有溫冷數據存儲技術。

張靜宇表示：

我們不能再依賴國外傳統存儲介質路徑，必須有安全自主的智能存儲設備。

一塊巴掌大的玻璃硬盤，容量最高達360TB，可存儲2.5萬部高清電影，並且可永久保留，一次寫入海量數據，將「永如石刻」。

這種存儲方式不受電磁干擾、溫度變化、濕度波動等環境因素影響，對於需要長期保存的珍貴歷史資料、重要科研成果等數據而言，具有極高的價值。

比如檔案管理領域，可永久保存各類歷史檔案、珍貴文獻；在醫療領域，能長期存儲患者的病歷數據、醫學影像資料等；在金融領域，對於交易記錄、客戶資料等重要數據的長期安全存儲提供保障。

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