模塊手機｜換電池只是基本操作？這款手機屏幕鍵盤鏡頭也能自由換

還記得之前那款FairPhone 6「模塊化」手機嗎？簡易的拆裝設計，只需簡單的工具就能把電池、屏幕、ToP傳感器、主攝、超廣角、前置、背蓋、USB-C接口、揚聲器、聽筒等部件進行更換......哪裏壞了換哪裏，再配合超長的系統維護支持！讓FairPhone 6獲得比同期機型長到離譜的使用壽命。而最近又看到了一款新出的模塊化手機......跟前面FairPhone一樣，它支持簡易的拆裝！



這不廢話嗎？都說是模塊化手機~但不一樣的是它的模塊化設計，並不是為了延長機型的使用壽命，而是讓我們「遠離手機的喧囂，讓手機成為真正意義上的工具」。也就是所謂的「啞手機」，我們口中的功能機！但這款名為Keyphone的功能機又跟我們認知中功能機的不太一樣......

Keyphone宣傳圖片（keyphone）

它用的是智能手機系統，基於Android 15定製打造的Skin OS！這套系統專為「實體功能鍵」優化設計，界面看着有點類似之前諾基亞塞班（Nokia Symbian OS ），加黑莓BlackBerryOS的味道。說是將功能機的簡單易用跟智能手機的生產力結合在一起，而且純淨無廣告、安全夠隱私。這也是這款手機的其中一個賣點，另外一個賣點呢就是它能適配絕大部分用戶群體......小到小孩、大到老人、哪怕是像我們這些在用智能手機的年輕人，都能用！

那麼這款Keyphone它是怎麼做到的呢？就是「模塊化」。

沒錯，這款Keyphone的鍵盤區域採用了模塊化的設計，支援鍵盤拆裝......

一共有三種款式：

1. 有類似功能機的T9鍵盤

2. 類似黑莓的QWERTY全鍵盤

3. 類似現在直板智能手機的全觸屏可選。



裏面集成有觸點，應該是磁吸設計！全觸屏則是鍵盤連同屏幕整塊一起換。

反饋到實際場景上：

1. 給小孩、老人家用的話，只要換上T9鍵盤外加內置的家長控制功能，就能變成一台功能簡單、安全的功能機；

2. 商務、重度碼字人士用的話，換成QWERTY全鍵盤碼字收發郵件，盡顯成功人生；

3. 像年輕人這種，自然是觸屏安排上......

更有意思的是，除了鍵盤模塊化設計外，這款Keyphone的攝像頭同樣也採用模塊化設計！自帶的1300萬後置單攝你覺得像素差點意思，可以通過拆裝換像素更高的攝像頭模塊升級像素......

Keyphone攝像頭更換方法（keyphone）

1300萬瞬間變2500萬不是事~Keyphone這家公司還推出了款式不同的攝像頭模塊供個性化的用戶選購，他們甚至還計劃要搞揚聲器模塊。有點意思~

要是後面能出什麼超廣角模塊、長焦模塊不就無敵？至於配置的話這款Keyphone大家就不要有過多期待了......畢竟是模塊化設計，又是主打「輕手機」，果子看了一圈跟目前主流的機型還是不能比的。晶片目前未知，據說是自主設計！但考慮到僅支援雙卡4G網絡，然後出廠4+64GB（支援存儲卡擴展）、2400mAh電池......注重配置的小夥伴，到這就可以划走了~

硬要說配置這塊有亮點的話，可能就是拆卸式電池外加3.5mm耳機插口了。最後259美元（約合人民幣1856元）起的眾籌價格，你們覺得怎麼樣？模塊化設計是亮點，功能玩法上比較新穎！但這配置真的頂不住啊~

相關文章：可拆卸電池智能手機將強勢回歸？看完這幾個亮點已心動想買（點擊連接看全文）

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】