科技熱話｜USB標稱容量與實際不符？不是偷工減料而是因為......

近日，我們收到這樣一個提問，大概內容是這個朋友買到了一個128GB的U盤（USB），但在電腦上看可用容量只有116GB，想知道是不是買到了假貨。



雖然現移動儲存設備普及多年，但持有這個疑問的人依然不少，今天我們就把這個問題一次跟大家講明白。

▼▼▼其實這是一個「歷史遺留問題」...▼▼▼

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目前，我們最常用的Windows作業系統使用的是1024進位，而Linux、Unix和macOS等作業系統則使用1000進位。而在儲存產業，通常採用1KB=1000位元組的國際單位制標準對容量進行描述，一些儲存裝置的說明書往往也會有諸如1GB=10億位元組這樣的標註。同樣的檔案或儲存設備，在不同的作業系統下就會出現體積和容量辨識方面的差異。

USB標稱容量與實際不符？（unsplash@sebastiaan-chia）

但根本原因還是要扯到二進制與十進制身上，例如在國際通用的國際單位制標準（SI）中，對於一個單位的倍數和分數都有著詳細的定義，例如比較基準的1000=K，1000000=M ，它們都是以10為底數的冪。然而電腦底層是數位電路，執行的是二進位運算，例如記憶體方面的JEDEC一直使用1024的進位，就是2的10次方。

為了方便描述以2為底的大數字冪，國際電工委員會（IEC）制定了新的用於1024進位的數字前綴iB，例如將KB變成KiB、MB變成MiB等，雖然這種容量標識不是很常見，但是很容易把1000和1024進位區分開。但由於這套標準在1998年才提出，因此許多作業系統和軟體廠商仍採用1KB=1024位元組的表示方式，幾乎所有作業系統中能見到的都是KB，而不是KiB。

儲存裝置也是同理，以aigo愛國者最新推出的雙介面U盤U357為例，128GB容量在Windows中顯示為117.19GB。而在macOS中顯示為125.83GB，這和128GB標稱容量就比較接近了。

aigo U357的實際容量已經達到了標稱容量的92%，還是非常良心的，且它配備了Type-C和USB-A雙接口，而且讀寫速度也超過了440MB/s，核心存儲元件閃存晶片採用了高品質good die顆粒，因此無論性能、品質或易用性都比較亮眼。

USB標稱容量與實際不符？（unsplash@arun-prakash）

因此，儲存設備的標稱容量和實際容量，歸根到底就是1024進位和1000進位的換算差異。說到這，相信很多都想知道自己購買的儲存設備實際容量是多大，這裡給大家推薦兩種計算方法，一種是標稱容量x1000/1024，另一種計算方法就是標稱容量x0 .9，例如128GB在Windows中的實際容量約為115.2GB。

這也意味著，儲存設備的標稱容量越大，容量「損失」的就越多，例如一塊8TB的儲存設備可用容量甚至只有7.3TB左右，而儲存廠商推出的產品也可能會有個體間的容量差異，不過大家也不用擔心，按照國家標準，存儲設備實際容量需要達到標稱容量90%即為合格，而aigo愛國者無論是在Windows還是macOS系統下，實際容量都超過了90%，因此完全可以放心使用了。

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