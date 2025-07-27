Neuralink單日雙手術成功！馬斯克：腦機接口技術將造福數十億人

據媒體報道，伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的腦機接口公司Neuralink於22日宣佈取得重要進展：「本周末我們成功完成了P8和P9手術，首次實現一天內完成兩台手術。兩位患者目前恢復良好，精神狀態良好。」



馬斯克隨即闡述了這項技術的宏大願景：

Neuralink將為數百萬人，甚至數十億人帶來改變人生的巨大福祉。想象你的摯愛能夠重新行走，或是患有痴呆症的父母能夠再次認出自己的孩子。

Neuralink於22日宣佈，首次實現一天內完成兩台手術。（Neuralink＠X）

這揭示了Neuralink的核心目標：利用腦機接口技術，幫助人類突破神經系統疾病的限制，恢復喪失的功能，並有望增強認知能力。

+ 4

腦機接口技術通過將微型電極植入大腦，實現與神經元的直接交互，旨在建立大腦與外部設備的無縫連接。這項技術潛力巨大，有望為癱瘓、失明、失聰等患者開闢革命性的治療路徑，未來甚至可能應用於增強記憶、提升學習能力等領域。

儘管該技術仍處早期階段，面臨倫理、安全等多重挑戰，但Neuralink此次成功完成單日雙手術，無疑為人類探索大腦奧秘掀開了新篇章。正如馬斯克所言，這不僅是技術上的突破，更承載着重新點燃無數生命希望的意義。

延伸閲讀：xAI推Grok Studio與記憶功能 AI陪你聊天外更是超級創意好拍檔（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】