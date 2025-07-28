摺疊屏手機市場明年將更熱鬧！小米大摺疊回歸　蘋果等大品牌加入

蘋果明年發布首款摺疊屏已經基本可以確定，Android廠商這邊也都在蓄勢待發，華為、OPPO、vivo等廠商將開啟大混戰。



值得注意的是，今年在大摺疊品類缺席的小米，也將在明年重新回歸，加入這場大混戰。

內地著名消息透露博主放出消息（微博@數碼閒聊站）

據悉，小米目前最新款大摺疊還是去年發布的MIX Fold 4，今年並沒有推出新款的計劃。

MIX Fold 4採用6.56英寸外屏、7.98英寸內屏，搭載Snapdragon（驍龍）8 Gen3，內置5100mAh金沙江電池，支持67W有線和50W無線閃充。

雖然MIX Fold 4主打滿配，但在摺疊屏最關鍵的軟件適配上動作略慢，整體體驗稍弱一些，導致銷量跟不上。

小米MIX Fold 4（快科技提供）

另外，重量226g，展開厚度4.59mm，合上厚度9.47mm，放到如今已經不算輕薄。

目前小米內部暫停一代，應該也是在調整方向，規劃更重磅的升級，下一代或許會比較驚豔。

值得注意的是，雖然大摺疊暫停，但是小米的小米摺疊機型表現很不錯，小米MIX Flip佔據2024年小折行業銷量第二。

小米的MIX Flip 2（xiaomi）

前段時間還發布了小米MIX Flip 2，在小摺疊中做到了滿配，並且外屏交互非常出色。

根據博主實測，小米MIX Flip 2的內屏摺痕也是目前行業中最淺，預計未來也會延續到MIX Fold 5上。

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