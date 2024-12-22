蘋果兩款折疊裝置將在2026年登場　面對市況不佳為何仍不放棄？

蘋果傳出目前有兩款開發中的折疊裝置，預計折疊機有機會在2026年登場，並且其折疊技術也有所進展。



當今的消費者，有在愛折疊手機嗎？從數據來看，恐怕沒有。

據市調機構DSCC數據， 2024年Q3全球折疊智慧手機顯示面板採購量年減38％ ，並預計未來五季中將有四季持續下滑。

市調機構Counterpoint Research則指出， 全球折疊手機出貨量於2024年Q3首次年增率下跌，年減1％。主因為三星新推出的Galaxy Z6系列表現不如預期⋯⋯。

換言之，包括三星、華為、小米等大廠搶攻的折疊機市場可謂「有行無市」，但為何蘋果仍未放棄？

為何蘋果迎難而上，仍要出折疊裝置？

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不只折疊iPhone，還要折疊iPad

據《華爾街日報》報導， 蘋果正在開發兩款折疊產品，其中一款大小約為19吋，被認為可能是折疊iPad，還有一款螢幕尺寸約比iPhone 16 Pro Max略大，被認為很可能是折疊iPhone。

《彭博社》也指出，這款比當前iPad螢幕還要大上許多的折疊iPad，瞄準的客戶便是將iPad用於玩遊戲、看電影和寫程式的族群。這些用戶會想要螢幕盡量大，然而太大的iPad又不方便放入包包攜帶，這就有了折疊iPad發揮的空間。

蘋果其中一款開發中的折疊裝置被認為是折疊iPad，螢幕預計有著接近19吋的大小。 （Apple）

這兩款產品在蘋果內部已開發多年，不過還有一些關鍵零組件還沒到位，包括折疊使用的鉸鍊，以及保護螢幕的顯示器蓋。

尤其，蘋果要求極高，希望展開折疊手機後沒有任何摺痕，雖然這項目標還沒實現，但似乎已經大有進展，目前消息指出，最新原型機上的痕跡「小到幾乎看不見。」

另外，蘋果也嘗試過各種不同方式的折疊設計，例如向外折等，目前仍更偏好向內折疊的設計。

技術眉角多！蘋果預計2026年推出

在各方安卓手機廠商紛紛推出自家的折疊機後，蘋果現在是唯一沒有推出折疊產品的主要廠商。香港海通國際證券分析師Jeff Pu評論，市場上的折疊機在輕薄、省電等面向還無法滿足蘋果的要求，才導致蘋果遲遲沒有推出相關產品。

不過依照現在的消息，或許再兩年就有機會看到蘋果折疊產品問世，並且兩款開發中的產品內，可能將是折疊iPhone率先登場。知情人士透露，蘋果可能還需要一年時間解決技術問題，預計2026年推出折疊iPhone。

另外，爆料人士近期在X上分享的一份文件則提到，蘋果目標在2028至2030年間推出一款約19吋的折疊產品，便是外媒所提到的折疊iPad。

市況不佳，為何蘋果仍不放棄？

折疊裝置是蘋果重振銷量的一次關鍵。



《華爾街日報》指出，硬體設計一直是蘋果引以為傲的特色，加上連續幾年iPhone銷售不振，近三年營收幾乎持平，蘋 果迫切需要硬體上的革新推動消費者購買新機。 最新的iPhone 16主要特色在於加入Apple Intelligence，但AI功能並非一次到位，尚不清楚對銷量有多大的促進作用。

且在折疊機之前，蘋果預計先在明年推出一款更薄的iPhone，並透過降低鏡頭規格來控制成本，定價被認為將會低於Pro。手機市場研究公司BayStreet Research分析師克里夫．馬爾朵納多（Cliff Maldonado）指出，iPhone 16是蘋果最後一支美學設計平淡的手機。

要論硬體上的革新，蘋果也在今年推出了全新產品Vision Pro，然而高達3,500美元的售價令許多果粉望而卻步，外界普遍預估今年銷量約為30、40萬台，遠遠低於蘋果最初設定一年300萬台的目標。

Vision Pro的高昂價格沒能說服普羅大眾買單，蘋果需要新的設備、新的設計吸引更多消費者掏腰包。 （YouTube＠Marques Brownlee）

但值得注意的是，折疊手機也不是熱賣商品。自三星2019年推出Galaxy Fold、開創折疊手機至今，這塊市場仍然很小，集邦科技預測，今年折疊手機仍只會佔智慧型手機市場的1.5%左右。

今年第三季，折疊手機甚至出現銷售衰退的情況，較去年出貨量下降1%，主要原因是三星新一代折疊機表現平平。

蘋果帶來的解決方案與設計，若能說服消費者買單、成功打開折疊裝置的市場，《彭博社》形容，這將有可能成為蘋果在2020年代最為讓人興奮的新產品。

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