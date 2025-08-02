理想i8上市　32萬起有交易　低風阻、超強續航、智能配置亮點十足

7月29日晚，理想i8正式發布上市。



這次理想i8共推出Pro、Max、Ultra三款車型，價格：

32.18-36.98萬元（人民幣）。



理想i8，車身長寬高5085/1960/1740mm，軸距3050mm，定位中大型SUV。

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這車延續了MEGA的前臉設計，車尾和理想L系一脈相承，還首次提供雙色車身設計。整車風阻係數0.18Cd，比煥新版Tesla（特斯拉）Model 3更低，超低風阻意味着有更低能耗與噪音。

理想i8，車身長寬高5085/1960/1740mm，軸距3050mm，定位中大型SUV。

這次的新車有5款顏色、3款內飾配色可選，標配20、21英寸兩款輪轂（輪圈）。內飾也整體延續家族風格，中控台只有中控副駕雙聯屏，儀表盤由AR-HUD代替；

方向盤保留小屏幕，顯示車輛檔位、電量、狀態等，方向盤前方增加了駕駛員專屬音響，包括車距提醒、導航、轉向等聲音，減少對其他乘客的干擾；

後排提供吸頂娛樂屏，材質換成了LCD，尺寸也增大了；中島台下方是雪櫃；冷氣出風口升級成電動調節，可以選擇自動掃風，吹人或避人......

再來看動力配置

理想i8全系標配雙電機智能四驅系統，首次搭載自研碳化硅驅動電機，前後電機最大功率分別為150千瓦和250千瓦，綜合功率可達400千瓦。

電池方面，新車全系標配5C三元鋰電池，提供90.052kWh和97.842kWh兩種容量的電池組，續航里程分別為670km和720km；

另外，該車將支援5C充電倍率，官方表示在使用理想5C超充樁的情況下，10分鐘可恢復500公里的續航里程。

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此外，理想i8全系標配雙腔空懸，具備四檔高度可調，離地間隙20厘米，有轎車的操控性，上下車也方便。

輔助駕駛方面，理想i8不僅全系標配激光雷達，還全球首搭VLA司機大模型，說是能像人一樣預判風險、認知世界、感知空間；

還有更強的溝通能力，能順暢交互；有更強的記憶能力，記住你的偏好和習慣；

最關鍵的，理想VLA司機大模型8月隨i8車型交付，同步升級至所有ADMax車型。

安全方面，理想i8通過了淨重8噸重卡對撞、側撞測試，且理想汽車提前三年滿足電池新國標。

具體配置包括：全車標配9個安全氣囊，擁有SUV車型中最長的側氣簾。門把手、後排屏等28處電動開閉件具備防夾功能等等。

總的來說，這是理想首款純電SUV，競爭對手除了有樂道L90、蔚來ES8、問界M8純電版等車型外，銷量是否能超過自家理想L8，也需要市場驗證。

最後補充下，這款車將於8月20日開啟交付。你們覺得這車怎麼樣呢？

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