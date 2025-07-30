上半年中國SUV銷量榜　Tesla Model Y以17萬奪冠　國產車緊隨其後

近日，中國的汽車之家發佈了2025年上半年SUV中國銷量排行榜，備受矚目的TOP10車型新鮮出爐。



其中，Tesla（特斯拉）Model Y憑藉171491輛的傲人成績，毫無懸念地摘得桂冠。

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吉利星越L以146223輛的銷量位居第二，作為國產SUV的代表車型，吉利星越L憑藉高性價比、豐富配置以及符合國人審美的大氣外觀，贏得了廣大消費者的青睞。

比亞迪宋PLUS以137324輛的成績位列第三，比亞迪在新能源領域的深厚技術積累，加上宋PLUS自身在續航、安全性能等方面的出色表現，使其在市場中佔據了一席之地。

值得一提的是，榜單中還有多款國產車型表現亮眼，如CS75 PLUS、宋Pro、理想L6等，它們不僅在配置和性價比上具有優勢，而且在產品質量和售後服務方面也不斷提升，逐漸成為消費者購買SUV時的優先選擇。

不過，傳統合資品牌車型如RAV4榮放、大眾途觀L等，也憑藉多年的品牌口碑和穩定的產品性能，在競爭激烈的SUV市場中依然佔據一定份額。

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