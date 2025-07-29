iOS 26測試版陷電池門　用第三方電池致iPhone電量異常、頻繁重啟

據外媒消息，多名用戶反映，更換了第三方電池的iPhone在升級至iOS 26測試版後，出現了電量顯示卡在1%、設備每五分鐘自動重啟的故障。



iOS 26系統的這一現象與蘋果2024年宣稱的「改善第三方配件支持」的政策形成了鮮明對比。故障覆蓋了從iPhone 12 mini到iPhone 14 Pro等多款機型，無論是開發者測試版還是公開測試版都未能倖免。

（BetaProfiles@X）

iOS 26系統用戶社群反饋顯示，即便設備處於充電狀態，電量顯示依然異常。有用戶稱，更新前電量顯示為68%，重啟後便陷入了1%鎖定狀態。

技術分析指出，問題可能與蘋果的電池固件驗證機制有關。蘋果的組件認證系統原本用於識別偽劣配件，但此次卻可能誤判了合規的第三方電池。

目前，iOS 26系統問題的臨時解決方案包括降級至iOS 18.5系統，或更換原裝電池。

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