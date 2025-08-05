懂車帝36款車輔助駕駛引爭議　Tesla未全通過　國產智駕通過率低

近日懂車帝對36輛車的輔助駕駛進行了實測，而結果出來後引起巨大爭議。



從實際測試的結果看，在高速事故場景模擬和城市事故場景兩大模擬測試中，只有特斯拉（Tesla）表現最好，但也沒有全部通過測試。至於華為等國產智駕車型，通過率就更不高了。

36輛車的輔助駕駛實測結果。（懂車帝原創）

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這次的測試引起了網友的各種熱議，有吐槽測試不嚴謹的，也有吐槽測試傾向性太嚴重的，但現在這跟這次的測試初衷背道而馳。

雖然上述測試的爭議還沒有消散，但不少汽車博主紛紛表示，多次刷懂車帝輔助駕駛視頻後還是有了不一樣的感覺。

有博主直言，可能懂車帝測試中有一些方法值得商榷（畢竟是橫評論，很多場景並不是能完全做到百分之百同步），但這個測試的出發點是好的，讓用戶對輔助駕駛有敬畏之心，不要要自己的生命交給車企。

「測試代表的是測試，在真實環境中，用戶遇到的不一定是這樣極限挑戰的場景，也不一定是大貨車一定要斜着擺在應急車道靠右的位置等等，但這也給用戶敲響了警鐘，正確了解輔助駕駛的邊界。在什麼情況下使用，在什麼情況下預備接管，在什麼情況下真的不能用。」



有行業專家更是直言：「一味的去爭吵誰在這個榜單中表現的最好有什麼意義，就算全五星你真的就敢把自己的安全完全交給輔助駕駛嗎，現在國內都是L2的車型，出了事故跟車企沒任何關係，第一責任人還是司機。」

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