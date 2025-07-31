Tesla遭挑戰！外媒指小米汽車2026銷量可達78.2萬輛　SU7領軍崛起

據外媒報道稱，對於特斯拉（Tesla）來說，小米汽車越來越猛的勢頭已經嚴重威脅到他們。



彭博經濟研究指出，小米集團電動汽車銷量有望於2026年，在中國市場超越行業領先者特斯拉，其業務規模的顯著擴大可能推動該公司信用評級上調。

據彭博分析預測，小米電動汽車銷量，明年有望實現三位數百分比的強勁增長，全年出貨量或達78.2萬輛。若實現，該業務對小米總收入的貢獻率將達到30%。

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這一持續增長態勢高度依賴於產能的持續釋放，包括其二期工廠的產能爬坡及可能推進的三期工廠建設。當前部分車型的交付等待時間已長達一年。

在2025年上半年，小米汽車實現了約15萬輛的總銷量，其中旗艦車型SU7貢獻了絕大部分份額，銷量達到了145,499輛。

從月度數據來看，自1月份起至6月份，小米汽車每月的銷量均保持在一個較高的水平，分別為：1月22897輛、2月23728輛、3月29244輛、4月28585輛、5月28013輛和6月25459輛。

市場排名方面，2025上半年，在新勢力品牌中，小米汽車位列第四，雖然落後於零跑汽車（17.4萬輛）、理想汽車（16.7萬輛）和小鵬汽車（16.3萬輛），但已經超過了蔚來汽車（8.9萬輛）。

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